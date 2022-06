Bacoli, vietati cibo e acqua: perquisizioni all’ingresso nei lidi

Con l’arrivo del caldo estivo, lidi e litorali di tutta Italia sono stati invasi da cittadini e turisti, pronti a sfruttare qualche ora al mare per combattere il clima torrido di questo finale di primavera. Ma dopo il caso di Rosa Marina, con sdraio e ombrelloni sorteggiati da un notaio, è Bacoli a salire agli onori della cronaca per una pratica che ha generato molte ire. Il sindaco della cittadina del napoletano, Josi Gerardo Della Ragione, si è scagliato contro quelle strutture che non permettono ai clienti di portare all’interno cibo o bevande. E al divieto spesso si aggiungono le perquisizioni, con borse e tasche controllate all’ingresso.

Il sindaco di Bacoli: «Pratica squallida»

«Trovo intollerabile vietare l’ingresso in spiaggia di bottiglie d’acqua. Trovo intollerabile perquisire, all’ingresso dei lidi balneari, le borse frigo delle famiglie per impedire l’accesso ai lettini di panini preparati da casa. A Bacoli questi scempi devono finire». Inizia così il lungo post su Facebook con cui il sindaco di Bacoli, piccolo comune nel napoletano, attacca le strutture che non permettono a clienti e turisti di entrare con cibo e bevande, pur di farle acquistare all’interno. Josi Gerardo Della Ragione prosegue: «Sono comportamenti che offendono la nostra terra, la nostra comunità. E che danno il segnale di una convinzione, errata. Sia chiaro. Chi gestisce uno stabilimento balneare non è il padrone».

Della Ragione: «La spiaggia è di tutti»

Della Ragione prosegue specificando che la spiaggia e il mare sono «di tutti». Poi l’attestato di stima anche per chi lavora nel rispetto delle regole: «Ho profondo rispetto per quegli imprenditori che, con passione e nel rispetto delle regole, investono sui beni demaniali. Per chi li valorizza. Ho rispetto per chi paga le tasse. Ho rispetto per chi garantisce contratti regolari ai lavoratori. Ho rispetto per chi assicura la tutela dei più basilari diritti dei bagnanti. Per loro, e ne conosco tanti, tutta la mia stima. Perché fare l’imprenditore, soprattutto in questi tempi, non è semplice». L’attacco riprende poco dopo e si conclude con l’annuncio dell’invio di «lettere di diffida, affinché la si smetta con queste pratiche intollerabili. I beni demaniali sono beni di tutti. Gestirli, deve rappresentare un grande onore. È finita l’epoca dei prenditori, nel nostro paese. È finita un’epoca nefasta. Basta. Voltiamo pagina. Un passo alla volta».