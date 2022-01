Enzo Miccio chi è: carriera e vita privata di uno dei ‘ripetenti’ di Back to school

La prima serata di Italia 1 propone la penultima puntata di Back to school, in onda stasera, martedì 25 gennaio 2022, alle 21.20. Come ogni settimana, Nicola Savino inviterà un gruppo di vip a sottoporsi a una sfida decisamente insidiosa: superare l’esame di quinta elementare. Dividendosi tra lezioni di italiano e geografia, i concorrenti seguiranno i consigli di 12 piccoli insegnanti, pronti a prepararli per la prova finale. Chi non riuscirà a passarla, verrà rimandato e sarà costretto a ritornare nella puntata successiva.

Back to school: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Back to school: chi sono i ‘ripetenti’ della serata

Si giocheranno la promozione, questa sera, la conduttrice Antonella Elia, il wedding planner Enzo Miccio, l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, l’ex giocatore del Milan Gianluca Zambrotta, l’influencer Andrea Zelletta e l’ex calciatore Toto Schillaci che, la scorsa settimana, è stato bocciato dalla Commissione.

Back to school: carriera e vita privata di Enzo Miccio

Back to school: Enzo Miccio, tra matrimoni e tivù

Nato a San Giuseppe Vesuviano, Napoli, nel 1971, Enzo Miccio è diventato, negli anni, il wedding planner per eccellenza. Dopo la laurea all’Istituto Europeo di Design e l’esordio nel mondo dell’organizzazione di eventi e matrimoni nel 1999, nel 2001 ha fondato la sua prima società a Milano e, contemporaneamente, ha continuato a coltivare una serie di collaborazioni con note testate giornalistiche specializzate nell’ambito della moda, della scenografia e dell’arredo della tavola. Tra una ricevimento e l’altro, nel 2009 ha deciso di mettere a disposizione la propria expertise ad aspiranti organizzatori, aprendo l’Enzo Miccio Academy, una scuola professionale dove impartisce corsi e workshop utili alla formazione delle nuove leve. E, dal 2006, ha iniziato a occuparsi anche delle nozze di noti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi e Afrojack ed Elettra Lamborghini.

Il suo debutto televisivo è datato 2005 quando, su Real Time, ha esordito con la prima stagione di Wedding Planners. Un successo che, negli anni a venire, lo ha portato alla conduzione di format come Ma come ti vesti? assieme a Carla Gozzi, Shopping Night, L’eleganza del maschio, Diario di un wedding planner, Enzo Missione Spose e Abito da sposa cercasi. Al suo curriculum, poi, ha aggiunto anche un cameo nel film di Alessandro Genovesi Puoi baciare lo sposo, un romanzo ispirato alla vita di Grace Kelly, Cercando Grace, e una serie di manuali, la partecipazione a reality e varietà come Notti sul ghiaccio, Ballando con le stelle e Pechino Express e un’esperienza da speaker radiofonico su Radio Kiss Kiss e Radio Italia.

Back to school: vita privata di Enzo Miccio

Da 3 anni a questa parte, Enzo Miccio è fidanzato con il medico francese Laurent Miralles, di cui spesso pubblica qualche scatto sul suo profilo Instagram.