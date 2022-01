Eleonora Pedron chi è: carriera e vita privata di una dei ‘ripetenti’ di Back to school

Penultimo appuntamento con Back to school, in onda stasera, martedì 25 gennaio 2022, alle 21.20 su Italia 1. Come nelle scorse puntate, Nicola Savino sottoporrà un gruppo di personaggi famosi a una prova tutt’altro che semplice: sostenere l’esame di quinta elementare. I vip dovranno, dunque, seguire le lezioni di 12 baby insegnanti per prepararsi al meglio e arrivare pronti davanti alla Commissione che deciderà, una volta sostenuta la prova finale, se promuoverli o bocciarli.

È tempo di una nuova sessione d’esame… e tu sei preparato? 😏📚 I ripetenti di #BackToSchool ti aspettano questa sera su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity! 💥 pic.twitter.com/O7FeXvWuvZ — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) January 25, 2022

Back to school: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Back to school: chi sono i ‘rimandati’ di questa sera

Ad essere esaminati, questa sera, saranno il wedding planner Enzo Miccio, l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, la conduttrice Antonella Elia, l’ex giocatore di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta, l’influencer Andrea Zelletta e l’ex calciatore Totò Schillaci, l’unico a non essere riuscito a passare l’esame nella scorsa puntata.

Back to school: carriera e vita privata di Eleonora Pedron

Back to school: Eleonora Pedron, una Miss sul piccolo schermo

Nata a Camposampiero, Padova, nel 1982, Eleonora Pedron ha esordito nel mondo della televisione proprio grazie a Miss Italia, il celebre concorso di bellezza che l’ha vista trionfare nel 2002. Quella vittoria l’ha portata, tra 2003 e 2004, a ricoprire il ruolo di ‘meteorina’ nel telegiornale di Rete 4 e, nell’estate dello stesso anno, a diventare l’inviata di Fornelli in crociera, trasmissione culinaria condotta da Davide Mengacci. Dal 2004 in poi, ha aggiunto al suo curriculum una serie di interessanti esperienze lavorative, che l’hanno spinta a tentare anche la strada della recitazione: la conduzione del rotocalco Sipario su Rete 4, il programma sportivo Controcampo come co-conduttrice a fianco del giornalista Sandro Piccinini, una parte nel film di Jerry Calà Vita Smeralda, la partecipazione alla seconda edizione del talent show di Rai 1 Notti sul ghiaccio, Fornelli in piazza, nuovamente accanto a Mengacci, la sit-com Medici Miei su Italia 1, il lungometraggio Il seme della discordia di Pappi Corsicato, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, le fiction Così fan tutte e Donna detective e il programma sul motociclismo Born to ride – E ti basano 2 ruote assieme a Roberto Parodi. Dopo 3 lunghi anni nel cast di Quelli che il calcio, da gennaio 2020 è al timone del programma Belli dentro belli fuori, in onda ogni sabato mattina su La7. E a ottobre 2021 a pubblicato per Giunti il suo primo libro, L’ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita.

Back to school: vita privata di Eleonora Pedron

Dopo una lunga relazione con il campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli, dal 2019 Eleonora Pedron è fidanzata con l’attore Fabio Troiano.