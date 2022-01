Back to School stasera su Italia 1: chi sono i concorrenti dell’ultima puntata

Eccezionale appuntamento stasera 26 gennaio, alle 21,20 su Italia 1, per Back to School, show di Mediaset arrivato all’atto finale. Nicola Savino accoglierà in aula gli ultimi “ripetenti” dell’edizione, personaggi dello spettacolo e dello sport chiamati ad affrontare l’esame di quinta elementare. Con loro anche i bocciati della puntata precedente, andata in onda ieri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Back to School, chi sono i concorrenti di stasera 26 gennaio 2022 su Italia 1

Come da tradizione, anche stasera ci sarà una selezione di alcuni dei 25 concorrenti che hanno scelto di partecipare alla trasmissione. Ogni puntata di Back to School vede infatti un gruppo di “ripetenti” tornare sui banchi di scuola primaria per mettersi alla prova con l’esame di quinta elementare. Prima di sottoporsi alla verifica finale, dovranno tutti però seguire lezioni di varie materie, spaziando dalla matematica alla grammatica, fino alle scienze e alla storia dell’arte. In cattedra, 12 baby insegnanti di età compresa fra 7 e 11 anni, che organizzeranno l’orario in modo da coprire l’intero programma d’esame. Quando i concorrenti saranno pronti, potranno presentarsi di fronte a una Commissione formata da veri maestri di scuola primaria.

Stasera sarà il turno di altri sette concorrenti. I banchi di Back to School accoglieranno l’ex calciatore di Inter e Brescia Evaristo Beccalossi, oggi capo delegazione della Nazionale Under 19, oltre all’attrice Lory del Santo. Accanto a loro ci saranno anche il conduttore sportivo ed ex rugbista Andrea Lo Cicero e gli ex gieffini Denis Dosio e Martina Hamdy. Completano la formazione di oggi anche i bocciati della puntata precedente, Enzo Miccio e Antonella Elia.

Back to School, promossi e bocciati della puntata precedente

I concorrenti della quarta puntata di Back to School, come coloro che li avevano preceduti, si sono resi protagonisti di gaffe capaci di strappare un sorriso al pubblico. Se infatti impeccabile è stata Eleonora Pedron, non può dirsi lo stesso per i suoi compagni di classe. Andrea Zelletta ha superato l’esame nonostante forti lacune nella grammatica italiana, mentre Gianluca Zambrotta è stato promosso pur sbagliando diverse risposte. Diploma di scuola elementare anche per Totò Schillaci, che al secondo tentativo è riuscito a mettere l’esame alle spalle. Rimandati Enzo Miccio e Antonella Elia.