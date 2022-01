Back to School stasera su Italia 1: chi sono i concorrenti di puntata

Quarto e penultimo appuntamento, stasera 25 gennaio, per Back to School. Alle 21,20 su Italia 1 Nicola Savino torna alla conduzione del reality che riporta alcuni personaggi dello spettacolo, dello sport e della musica sui banchi di scuola elementare. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Back to School, chi sono i concorrenti di stasera 25 gennaio 2022 su Italia 1

Alla corte di Nicola Savino c’è una squadra di 25 esponenti della televisione, del cinema, della musica e dello sport, oltre a due influencer ben noti sui social network. In ciascuna puntata ne vengono estratti solo alcuni, che si troveranno nuovamente in classe per studiare elementi di geografia, lingua italiana, storia dell’arte e altre materie di scuola elementare. In cattedra 13 piccoli insegnanti, alunni di età compresa fra 7 e 11 anni. Saranno loro a insegnare ai “ripetenti” di Back to School le nozioni fondamentali per superare il temutissimo esame finale. Alla fine della puntata, infatti, ciascuno di loro dovrà sedersi di fronte a una Commissione composta da reali maestri di scuola primaria. L’esito potrà essere positivo oppure negativo, costringendo in tal caso il “ripetente” bocciato a tornare nel corso della puntata seguente.

Stasera sarà il turno della conduttrice Antonella Elia, al cui fianco ci saranno il collega e wedding planner delle star Enzo Miccio ed Eleonora Pedron, Miss Italia 2002. Completeranno il quintetto l’ex calciatore di Juventus e Milan e della Nazionale Italiana Gianluca Zambrotta e l’influencer Andrea Zelletta. Accanto a loro tornerà anche il rimandato della scorsa puntata, ossia l’ex calciatore Totò Schillaci, che non è stato in grado di superare l’esame finale di fronte alla Commissione.

Back to School, promossi e bocciati della puntata precedente

Strafalcioni e gaffe l’hanno fatta da padrone anche martedì scorso, che aveva visto la presenza di ben sei concorrenti, due dei quali provenienti dalla puntata precedente. L’esame finale di Back to School aveva portato, in tale occasione, la promozione di cinque di loro, con l’unica bocciatura di Totò Schillaci. Promosse Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Paola Caruso. Quest’ultima aveva fatto dannare i “Maestrini” durante le lezioni, tanto da giungere alla prova finale con più di 100 note sul registro. Diploma di quinta elementare anche per Flavia Vento e Scintilla che, dopo la bocciatura del primo tentativo, sono riusciti finalmente a convincere gli esaminatori.