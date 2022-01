Back to School stasera 18 gennaio su Italia 1: chi sono i concorrenti della puntata

Stasera 18 gennaio, alle 21,20 su Italia 1, torna l’appuntamento con i “ripetenti” più famosi d’Italia. Nicola Savino condurrà infatti la terza puntata di Back to School, il programma di Mediaset che mette personaggi celebri della tv, dello sport e dello spettacolo di fronte a una sfida solo all’apparenza semplice: superare l’esame di quinta elementare. Ciascuno dei concorrenti dovrà rispondere a quesiti che quotidianamente animano le aule della scuola primaria nazionale. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Back to School, chi sono i cinque concorrenti di stasera 18 gennaio 2022 su Italia 1

Il programma di Mediaset conta nel suo team ben 25 esponenti della televisione, del cinema, della musica e dello sport, oltre ad alcuni influencer ben noti sui social network. Ciascuna puntata però ne sceglie a sorte solo alcuni, i quali saranno chiamati a sedersi nuovamente sui banchi di scuola. Stasera sarà il turno dell’ex campione della Nazionale Totò Schillaci, della showgirl Paola Caruso, della conduttrice radiofonica e attrice Roberta Lanfranchi e della giornalista Maria Teresa Ruta. Accanto a loro giungeranno anche i rimandati della puntata precedente, ossia Flavia Vento e Scintilla, che non riuscirono a superare l’esame finale di fronte alla Commissione.

I concorrenti di Back to School saranno alla corte di 13 baby insegnanti, alunni di scuola elementare di età compresa fra 7 e 11 anni. Saranno loro infatti a tenere lezioni di geometria, lingua italiana, arte e storia. Alla fine della puntata, i concorrenti dovranno sedersi di fronte a una Commissione d’esame, composta da reali maestri di scuola primaria. L’esito potrà essere positivo oppure negativo, costringendo in tal caso il “ripetente” bocciato a tornare nel corso della puntata seguente.

Back to School, promossi e bocciati della seconda puntata dello show

La terza puntata di Back to School si prospetta piena di gaffe e strafalcioni, come già avvenuto nei precedenti appuntamenti. Martedì scorso, la Commissione aveva promosso Jonathan Kashanian, Benedetta Mazza, Random, i quali avevano dimostrato grande preparazione. Non si è potuto dire lo stesso per quanto riguarda invece Scintilla e Flavia Vento che, complici forti lacune in diverse materie, hanno dovuto subire la cocente bocciatura. Si è potuto finalmente diplomare invece Nicola Ventola. L’ex stella dell’Inter infatti era stato il primo concorrente ad essere rimandato nel corso della puntata d’esordio, ma al secondo tentativo è riuscito a superare la prova.