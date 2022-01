Back to School stasera su Italia 1: chi sono i concorrenti della puntata

Nuovo appuntamento, stasera 11 gennaio alle 21,20 su Italia 1, con Back to School. Alla conduzione Nicola Savino che presenterà i ripetenti più famosi d’Italia, in classe per superare l’esame di quinta elementare. In cattedra, 12 baby insegnanti fra 7 e 11 anni, che terranno lezioni di geografia, aritmetica e lingua italiana. Alla fine della puntata, spazio alle temutissime verifiche. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Back to School, chi sono i Ripetenti della puntata di stasera 11 gennaio 2022 su Italia 1

Sebbene il cast di ripetenti conti 25 concorrenti, ogni settimana solo cinque, su estrazione casuale, si trovano a dover tornare sui banchi di Back to School. Questa sera toccherà alla conduttrice Benedetta Mazza, all’ex Gieffino Jonathan Kashanian, al rapper Random, al comico Scintilla e alla showgirl Flavia Vento. Inoltre, spazio anche al “rimandato” dalla puntata precedente, l’ex campione di calcio, tra le altre di Inter e Atalanta, Nicola Ventola.

I sei concorrenti dovranno seguire le lezioni dei piccoli insegnanti, preparandosi così su tutto il programma d’esame in vista dell’arrivo della commissione. Quest’ultima, che conta cinque autentici maestri di scuola elementare, sottoporrà i concorrenti a una prova finale. Fra i quesiti, le classiche domande cui ogni giorno i piccoli alunni della formazione primaria rispondono durante l’orario scolastico. L’esito potrà essere positivo oppure negativo, costringendo il concorrente bocciato a tornare nel corso della puntata seguente.

Back to School, bocciati e promossi della scorsa puntata

I cinque ripetenti di stasera sono solo un quinto del folto cast che compone la prima stagione di Back to School. Alla corte di Nicola Savino, presentatore di ogni puntata, giungeranno a turno vari esponenti del mondo dello spettacolo, spaziando dalla tv alla musica fino ad arrivare agli influencer. La prima puntata, in onda martedì scorso, aveva portato alla promozione di Clementino, Vladimir Luxuria, Ignazio Moser, Giulia Salemi ed Eleonora Giorgi. Nonostante alcuni strafalcioni e gaffe, i cinque hanno saputo soddisfare le aspettative della commissione, che si è vista però costretta a rimandare Nicola Ventola.

L’ex calciatore dell’Inter e Moser sono solo due degli sportivi di Back to School. Le prossime puntate vedranno la partecipazione infatti di Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci. Ci sarà spazio anche per gli influencer Denis Dosio e Andrea Zelletta, oltre che per tanti personaggi della televisione. Saranno in trasmissione infatti Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Martin Hamby e Roberta Lanfranchi. E ancora, in classe torneranno Enzo Miccio, Eleonora Pedron e Maria Teresa Ruta.