Back to School stasera su Italia 1: format e concorrenti del programma

Cantanti, attori, sportivi e influencer tornano a scuola. Back to School, da stasera 4 gennaio ogni martedì alle 21,20 su Italia 1, mette 25 personaggi del mondo dello spettacolo di fronte all’esame di quinta elementare. A tenere le lezioni saranno 12 bambini di età compresa fra 7 e 11 anni, mentre le valutazioni saranno opera di una commissione formata da reali docenti degli istituti primari. Alla conduzione ci sarà invece Nicola Savino, che presenterà di volta in volta progressi e difficoltà della classe. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Back to School, format e concorrenti del programma stasera 4 gennaio 2022 su Italia 1

Chi sono i maestri e come si compone la Commissione d’esame

Il nuovo programma di Italia 1 parte da un quesito che attanaglia i pensieri di chiunque, mettendone a repentaglio le certezze. Siamo certi di saper rispondere ai normali quesiti che ogni giorno vengono posti ai bambini di scuola elementare? Aritmetica e geografia, italiano e storia sono veramente alla nostra portata? Personificazione di tutti gli italiani saranno 25 esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport nazionale, appartenenti a generazioni differenti.

Tutti i concorrenti di Back to School dovranno partecipare, quotidianamente, alle lezioni di 12 “Maestrini”, bambini fra 7 e 11 anni che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 alunni. I giovanissimi insegnanti prepareranno la classe in tutte le materie del percorso elementare, affinché siano pronti a sostenere l’esame finale della Commissione. Quest’ultima sarà composta da cinque autentici maestri che al termine di ogni puntata esamineranno un gruppo casuale di 6 concorrenti. Questi ultimi potranno così essere promossi o bocciati, dovendo ripetere la prova nella settimana successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici degli alunni. Fra successi e figuracce, il divertimento è assicurato.

Da Luxuria a Clementino, chi sono i 25 concorrenti

Back to School accoglierà personalità differenti sia per generazione sia per caratteristiche. Per quanto riguarda lo sport ci saranno Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci. Per i cantanti spazio ai rapper Clementino e Random, mentre Eleonora Giorgi rappresenterà la categoria degli attori. In classe anche Vladimir Luxuria e gli influencer Andrea Zelletta e Denis Dosio. Ricchissimo il roster dei personaggi della televisione. Da Paola Caruso a Flavia Vento, passando per Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian e Martina Hamby. E ancora, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Scintilla.