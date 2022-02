Un bacio sulla bocca, emozionato forse, emozionante sicuramente per i fan, dato a favore di telecamera. Così ieri è stato “suggellato” l’incontro tv tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sul palco di Michelle Impossible, programma condotto dalla Hunziker per i suoi 25 anni di carriera. La coppia è stata insieme dal 1995 al 2002 – dall’unione è nata una figlia, Aurora – e si è quindi ritrovata, sotto i riflettori, dopo 20 anni. E dopo la separazione della showgirl da Tomaso Trussardi. E soprattutto dopo illazioni, ripetute nel corso del tempo, su un possibile ritorno di fiamma. Ad accendere il dibattito – e le speranze degli irrudiducibili romantici – in queste ore è stata però anche un’altra coppia, Belén Rodríguez e Stefano De Martino che sono stati paparazzati insieme.

Cosa è successo sul palco di Michelle Impossibile

Eros Ramazzotti, in trasmissione, ha cantato Fuoco nel fuoco, brano pubblicato nel 2000, e poi si è fermato per fare una “chiacchierata” con l’ex moglie. Tema caldo, naturalmente, l’amore. «Siamo qui per incoronare questa amicizia, per dire a tutti che noi siamo solo amici, così non scriveranno più che torniamo insieme», ha sottolineato Michelle Hunziker. Obiettivo non raggiunto fino in fondo, visto che stamattina sui social c’è chi commenta gli “sguardi” tra i due. «Sono 20 anni che ogni santo giorno io e te torniamo insieme, ma secondo te perché?», ha chiesto lei. E lui: «Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i ca**i loro». Poi, però, ha aggiunto: «La nostra è stata una storia bellissima, per cui come si fa a dimenticarla». Conosciutisi nel 1995, dopo un concerto a Milano, Ramazzotti e Hunziker si sono sposati nel 1998 al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Alla cerimonia si esibì Tina Turner. La coppia scoppiò nel 2002, chiudendo le pratiche del divorzio nel 2009, senza però farsi dimenticare dai tanti fan. Michelle Hunziker, giocando ancora sulla relazione finita, ha ricordato che una cosa buona, oltre alla figlia si intende, quel matrimonio l’ha prodotta: «Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in onda i sentimenti

A strappare applausi, sul momento, e like e commenti poi dopo sui social è stato proprio il tenero bacio tra i due. E non solo. Michelle Hunziker ha accolto l’ex, con un intenso abbraccio. Poi, dopo la canzone Più bella cosa, brano del 1996 che Ramazzotti aveva scritto proprio per lei, Michelle, commossa, lo ha ringraziato con una frase subito rimbalzata online: «Mi hai fatto emozionare, mannaggia a te….», aggiungendo: «Ti amano». Parole che, forse perché coperte dalla musica, alcuni hanno scambiato per un «ti amo». E così, in quella dichiarazione “coperta” è sfumata pressoché ogni possibilità di far considerare ai fan la relazione chiusa, senza possibilità di “ritorno”.

Belén Rodríguez e Stefano De Martino “sorpresi” in resort

In queste ore, però, un’altra coppia “spezzata”, si è ricomposta almeno davanti ai flash. Belén Rodríguez e Stefano De Martino. I due, stando alle immagini pubblicate dal settimanale Chi, hanno trascorso insieme un fine settimana rilassante in un resort in Franciacorta, tra risate, passeggiate mano nella mano, cene e trattamenti in Spa. La coppia si è conosciuta nel 2012 in studio per la trasmissione Amici di Maria De Filippi. De Martino era fidanzato con Emma Marrone. Il matrimonio De Martino-Rodriguez è stato celebrato appena un anno dopo. Dall’unione, nel 2014, è nato Santiago. L’anno successivo la coppia si è separata, è tornata però insieme nel 2019 per lasciarsi nuovamente l’anno seguente. Non è la prima volta che i due ex vengono paparazzati. «Va e viene da casa mia», ha detto, in passato, De Martino, aggiungendo: «Se ci fosse un ritorno di fiamma lo direi». O forse no. Dopo la relazione con Andrea Iannone, cominciata nel 2016, Belen è stata insieme brevemente a Gianmaria Antinolfi nel 2020 per poi mettere su casa con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la piccola Luna Mari. Ma poco dopo la nascita della bambina, i due si sono lasciati. L’unico affetto stabile della showgirl argentina per ora resta Stefano De Martino. Lei del resto ha recentemente dichiarato che si incontrano e che la loro storia «non ha detto tutto». Lui invece ha categoricamente smentito un ritorno di fiamma derubricando la frequentazione a due genitori che si prendono cura del figlio.