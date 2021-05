Torneranno i baci

Baisers volés. Truffaut. Baci rubati. Truffò. Il pubblico esercizio del bacio, quant’è mancato. Il bacio per strada è un gioco serissimo, è una bugia vera, che regge il moccolo, e il gioco vale la candela. La nostra vita è un romanzetto a finte forti. Dare più baci e meno ragione. Ho scritto palindromi per tanti luoghi che ho amato, sparigliando le carte e sbadigliando la corte, confondendo i luoghi con le persone, che è il pasticcio di carne più laborioso da cucinare. Ma lei è la città amante, sempre, palindromo dadaista per lei:

“Ero: lodava, limona, limono. Milano mi lava dolore”. Torneremo a baciarci per strada. Torneremo a perderci per strada. Che poi sono la medesima cosa.