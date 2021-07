Errare è umano, perseverare è angelico. Mi manca il coraggio. Ma mica nel senso che non ce l’ho. Mi manco io, quando l’avevo.

Son sempre stata per l’uso delle energie rinnovabili: i baci. I poco affettuosi, gli svogliati del bacio, quelli che pare sempre ti stiano facendo un favore, così senza virgole, piano-sequenza lunghissimo che neanche alla fine di Professione: reporter, facciamo loro un favore: lasciamoli soli nel frigo, mesti semifreddi, zuccotti scaduti. I santi numi ci han donato gli amici e il mare, perché il rapporto rischi-benefici dei fidanzati era svantaggioso. Sono sempre tra l’incudine e il mar bello. Mitologia stintinese: ecco il palindromo. “Eroe t’ama, dalle baci, Pelosa, so l’epica bella d’amate ore”. Amo Buñuel perché ha titoli da bisca clandestina di giuochi di parole.

La disinibita: che charme. Il fascino discreto della porca, sia. L’organo riproduttivo del cane è dotato d’una strana componente ossea. Quell’oscuro ossetto del desiderio. Scarico la nuova versione. Bella di aggiorno. Lo ammetto, io sto su un social solo per i commenti alle citazioni, letterarie e cinematografiche. Provo stupore ogniqualvolta li leggo. Come si fa ad aver voglia di commentare Paolo Poli che dice che il caffè fa bene ai capezzoli? Il commento alle citazioni è un genere letterario a sé, tra nonsense e dramma. Belli i tempi quando ci si teneva tutto dentro. «E tu cosa fai per il tuo prossimo?». «Silenzio».