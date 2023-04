Arese, bacchetta magica di Harry Potter esplosa: bimbo di 11 anni ferito

Un gioco innocuo, sicuro, almeno in apparenza, ma che si è rivelato altamente pericoloso: è successo ad Arese, in provincia di Milano, dove un bambino originario di Busto Arsizio stava giocando con la sua bacchetta magica, una bacchetta luminosa acquistata online, simile a quella di Harry Potter. Il potere dell’oggetto doveva essere quello di lanciare pezzi di carta che si sarebbero poi dovuti accendere brevemente, proprio come succede delle battaglie viste nella celeberrima saga.

Bacchetta magica esplosa: ferito un bambino di 11 anni

Seppur ancora sia troppo presto per capire cosa non abbia funzionato, ciò che è certo è che la bacchetta è improvvisamente esplosa tra le mani del bimbo, causandogli gravi lesioni ad una mano tanto da richiedere il ricovero presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Qui i medici gli hanno diagnosticato una lesione alla prima falange del dito medio sinistro, un taglio al palmo sinistro e alcune escoriazioni nella mano destra.

Oltre al 118 sono intervenuti anche i Carabinieri di Garbagnate. La certificazione del giocattolo acquistato su un sito internet dai genitori dell’undicenne, una coppia di 52enni, è ora al vaglio dei militari.