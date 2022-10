Baby squillo, nuovo caso a Roma: quattro ragazze coinvolte e un indagato

Nuovo caso di baby squillo a Roma, che richiama quello dei Paroli, scoppiato nel 2014. Il copione, infatti, sembra essere lo stesso, fatta eccezione per l’età delle prostitute, stavolta appena maggiorenni. Si tratta di ragazze che non possono permettersi vestiti e oggetti di lusso, e che iniziano ‘per gioco’ a prostituirsi negli hotel di lusso del centro. Adesso il ‘manager’ delle quattro amiche è indagato per sfruttamento della prostituzione.

Nuovo caso di baby squillo a Roma: un indagato

Nuovo caso di baby squillo a Roma, che scuote le coscienze dopo quello diventato celebre dei Parioli. Le ragazze coinvolte sono quattro, amiche ed ex compagne di classe, appena maggiorenni. Per potersi permettere di comprare beni di lusso altrimenti inaccessibili, hanno dato il via a quello che all’inizio chiamavano un ‘gioco’. Con l’aiuto di un ragazzo, fidanzato di una delle quattro, hanno cominciato a prostituirsi negli hotel di lusso del centro.

Il ‘manager’, che ora è indagato per sfruttamento della prostituzione, trovava loro gli ‘ingaggi’ con tariffe a partire da 400 euro. A pagare, professionisti e imprenditori, tutti molto sopra i 40 e molto benestanti. Tanto da innescare un giro d’affari che fruttava migliaia di euro. Il caso, racconta la Repubblica, è nato sul litorale romano, all’Infernetto e a Ostia, ma gli incontri sessuali si tenevano nei migliori alberghi della capitale.

Le quattro ragazze sono tutte romane e di famiglia della media e piccola borghesia, tra i 18 e 20 anni. Una di loro, ripetente, addirittura frequenta ancora le scuole superiori. Sembra che l’idea sia partita da loro. Tutte consapevoli e consenzienti avevano come obiettivo quello di fare soldi. L’amico gestiva il giro d’affari sotterraneo presentando persone, prenotando hotel, in un paio di casi anche prestando la sua abitazione per gli incontri clandestini. Ma non risulta che abbia mai costretto le quattro amiche a prostituirsi.

