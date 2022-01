Musica vivace, autore sudcoreano e record di visualizzazioni. Eppure no, non stiamo parlando dei BTS, ma di Baby Shark. La virale canzone per bambini del 2016, da anni sulla cresta dell’onda, è infatti il video più visto su Youtube, ma non solo. Da oggi è anche il primo ad aver raggiunto – e superato – i 10 miliardi di visualizzazioni online. Il tutto in soli sei anni, grazie a un successo che sembra non avere fine.

Baby Shark, la storia della canzone da record su Youtube

Il video del singolo racconta la fuga di due bambini da una famiglia di squali. Quest’ultima si compone di padre, madre e piccoli, inclusi persino i nonni. Ad addolcire la situazione, l’ormai ben nota coreografia nota come “Danza del cucciolo di squalo”. Baby Shark, che vanta la voce della cantante Hope Segoine, è opera dell’etichetta sudcoreana Pinkfong, che da anni opera nel settore educativo. Il brano ha sin da subito battuto ogni record in Asia, ma ha inondato le pagine online occidentali solo nel 2019. Da allora è esploso un vero fenomeno globale che ha sorpreso persino gli stessi autori. «Nessuno di noi si aspettava un successo simile», aveva detto allora alla Cnn Bin Jeong, Ceo statunitense della compagnia. «Un traguardo speciale che dimostra che anche da soli si può raggiungere la vetta».

Già nel 2020, Baby Shark si era imposto come video più visto su Youtube, ma solo oggi ha fatto segnare il nuovo record. Dal 18 giugno 2016, data del suo caricamento, ha totalizzato 10.008.767.672 visualizzazioni (numero in continuo aumento) e 32 milioni di Mi piace. È divenuto un programma televisivo per Nickelodeon, uno spettacolo dal vivo e una marca di cereali. I Washington Nationals, squadra di baseball campione nel 2019, hanno scelto il motivetto simpatico come grido di battaglia per tutti match della World Series. Ad un certo punto, nell’agosto di quell’anno, il brano ha fatto persino capolino nella classifica di Billboard, piazzandosi alla posizione N.32.

Finita qui? Nemmeno per sogno. Da tempo su Instagram è attiva la #babysharkchallenge (si contano già decine di migliaia di post) che sfida tutti a emulare il ballo del video. Vi hanno partecipato anche grandi star della musica mondiale, tra cui anche la rapper da 121 milioni di follower Cardi B. Baby Shark ha persino debuttato nel mondo degli Nft con sei opere digitali che riprendono i protagonisti della canzone.

Le critiche e le accuse di sessismo per alcuni passaggi del testo

Il fenomeno ha però attraversato anche periodi bui. Nel 2018, come riportò il Sun, Baby Shark finì sotto accusa in Corea del Sud per alcuni passaggi sessisti del testo. Sebbene la versione inglese elenchi semplicemente i componenti della famiglia di squali, la versione originale coreana attribuisce anche aggettivi poco inclusivi. La madre vanta infatti l’etichetta di “carina”, mentre il padre si definisce “forte”. Stereotipi di genere anche per gli squali anziani, con la nonna “gentile”, mentre il nonno è il “cool” della famiglia.

Alle spalle di Baby Shark si è piazzata Despacito con 7,7 miliardi di visualizzazioni, che guida invece la classifica dei video musicali più visti di sempre su Youtube. Alle sue spalle, in questa speciale classifica, ci sono Ed Sheeran con Shape of You (5,5 miliardi di views), Wiz Khalifa con See you again (5,3 miliardi).