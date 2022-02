Baby Shark, arriva il film basato sulla canzone più vista di YouTube

Dieci miliardi di visualizzazioni su Youtube non sono un dato da sottovalutare. È stato probabilmente questo il pensiero di Paramount quando ha ideato il progetto per il primo film di Baby Shark, la celebre e virale canzone sudcoreana per bambini che ha sfondato ogni record sulle piattaforme online. Uscirà nel 2023 e vanterà la coproduzione di Nickelodeon. L’annuncio è arrivato assieme all’intero cartellone di Paramount, tra cui una serie tv con Idris Elba sui videogame Sonic.

Baby Shark, in sviluppo anche il sequel dello speciale di Netflix

Secondo quanto riporta Billboard, attualmente non ci sono notizie ufficiali circa la trama del film. È molto probabile tuttavia che si tratterà di un’espansione del video di quasi 2 minuti e mezzo e caratterizzato da un ritmo capace di entrare in fretta in testa. Nella produzione ci sarà infatti anche Pinkfong Animation, casa che ha realizzato il brano originale. Presumibilmente ci sarà però spazio per nuove canzoni, pronte a soppiantare il martellante “Doo Doo Doo” dell’originale.

Il mondo di Baby Shark però è pronto a regalare anche altre sorprese. L’Hollywood Reporter ha affermato che Baby Shark’s Big Show!, serie animata di Nickelodeon disponibile anche in Italia, avrà una seconda stagione. Novità pure per Pinkfong e Baby Shark’s Space Adventure, lo speciale di Netflix che negli Stati Uniti è anche approdato per due giorni al cinema, che avrà ufficialmente un sequel.

Dalla serie di Sonic al terzo capitolo di A Quiet Place, tutti gli annunci di Paramount

Baby Shark è però per Paramount solo la punta dell’iceberg di un ricco cartellone di annunci, tra cui due progetti legati al franchising di Sonic, il videogame Sega. Sebbene manchino ancora due mesi all’uscita del secondo film – nelle sale italiane il prossimo 7 aprile – è già in cantiere il terzo capitolo oltre a una serie tv per la piattaforma streaming Paramount+. Protagonista del piccolo schermo sarà Knuckles, villain della saga videoludica, che in originale avrà la voce di Idris Elba. «Abbiamo una straordinaria partnership con Paramount e siamo entusiasti di continuare ad espandere il franchise di Sonic», ha dichiarato Sega in una nota, annunciando anche un nuovo videogame per l’estate.

Fra gli annunci anche il terzo capitolo della saga horror A Quiet Place con Emily Blunt, in arrivo nel 2025. Non è ancora chiaro se l’attrice tornerà nei panni di Evelyn Abbott, così come ancora ignoto è il ritorno del regista John Krasinski. Intanto nel 2023 arriverà il primo spin-off di Michael Sarnoski, di recente dietro la macchina da presa per l’acclamato Pig con Nicolas Cage. Novità anche per la serie tv di Halo che si ispira all’omonimo videogioco Xbox. Mentre la prima stagione si appresta a debuttare su Paramount+ a marzo (ancora ignota l’uscita in Italia), la casa di produzione ha iniziato i lavori della seconda tornata di episodi. In arrivo anche un film su Teen Wolf e nuovi episodi della satirica serie animata South Park.