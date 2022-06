Baby K: fidanzato, figlia, com’era prima, canzoni e ultimo successo con Mika

Il 17 giugno 2022 Baby K ha rilasciato il suo nuovo brano ‘Bolero’, nel quale duetta con Mika. Prodotta da Dardust e scritta da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, ‘Bolero’ strizza l’occhio a sonorità synthwave anni ’80. Il testo racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Baby K? Scopriamolo insieme.

Baby K chi è?

Claudia Nahum, in arte Baby K, è una cantante di 39 anni. Lei è nata il 5 febbraio del 1983 a Singapore da genitori italiani. È cresciuta a Londra, dove ha studiato alla Harrow School of Young Musicians, e solo successivamente si è trasferita in Italia, prima a Roma e poi a Milano.

Oggi è una cantante e rapper conosciuta a livello internazionale e vanta moltissime collaborazioni, tra le quali quella con Bassi Maestro, Vacca, Rayden, Amir, Tiziano Ferro e Giusy Ferreri, Marracash e Fabri Fibra. Nel 2015 è uscito il suo secondo album: Kiss Kiss Bang Bang che contiene il tormentone estivo Roma- Bangkok, realizzato con Giusy Ferreri. La canzone ha ottenuto 9 volte il disco di platino, piazzandosi alla prima posizione dei Top Singoli. Il videoclip di questo nuovo tormentone, inoltre, è stato il primo singolo italiano ad aver raggiunto 100 milioni di visualizzazioni ottenendo la certificazione Vevo.

La vita privata della cantante

Nell’estate 2021 Baby K è stata avvistata per la prima volta con Edoardo Dionea Cicconi, suo nuovo fidanzato. “Tutto è più bello adesso” ha scritto la rapper sui social, lasciando trapelare di essere molto coinvolta dalla relazione. Ma chi è Edoardo Dionea Cicconi, il nuovo fidanzato di Baby K? Di lui si sa che è un artista romano che vive e lavora tra Firenze e Palermo e che è membro del poliedrico collettivo artistico DUSKMANN, co-fondato nel 2015.