Baby Gang, chi è il rapper di Milano più volte arrestato dalla polizia

Nome d’arte dell’italo-marocchino Zaccaria Mouhib, Baby Gang è un rapper attivo soprattutto sulla scena milanese: più volte arrestato dalle forze dell’ordine e finito anche in carcere per alcune settimane, vediamo chi è e in quali fatti è risultato coinvolto.

Chi è Baby Gang

Nato a Lecco nel 2001, il giovane esprime con le sue canzoni il disagio giovanile di un mondo fatto di pistole, coltelli, droga e violenza. Promessa della scena hip hop con milioni di download sulle piattaforme di streaming, ha collezionato un daspo in numerosi comuni della riviera romagnola a causa delle sue malefatte ed è stato bandito dalle città di Cattolica, Rimini e Riccione nonché dai locali di Milano e provincia.

Tutti provvedimenti giunti ad aprile 2021 dopo che, ignorando le restrizioni imposte dal governo per contrastare la pandemia, ha partecipato ad un maxi assembramento per registrare il videoclip del rapper ed amico Neima Ezza: in questa occasione, un gruppo di oltre 300 ragazzi ha lanciato sassi alla Polizia che era intervenuta per disperderli.

Le vicende giudiziarie di Baby Gang

Baby Gang è finito nel mirino della magistratura all’inizio del 2022 in relazione ad un’inchiesta della Procura di Milano su una serie di rapine. A lui sono stati imputati tre episodi avvenuti a maggio 2021 tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra a Milano e uno a Vignate a luglio 2021. Secondo l’accusa, in questa occasione avrebbe derubato due ragazzi insieme ad altre persone di cui una armata di pistola. Finito in carcere, è tornato in libertà su decisione del Tribunale del Riesame che ha considerato come lacunose le prove a suo carico e i riconoscimenti fotografici.

Nei confronti del rapper pende poi un’indagine per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti dopo che sul suo profilo Instagram ha scritto di aver girato una parte del suo nuovo video musicale a San Vittore essendo così “il primo artista detenuto nella storia del rap ad aver girato un video in un carcere”.

Nella prima settimana di aprile 2022 è inoltre stato accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che di violazione del foglio di via da Milano. Mente stava viaggiando a bordo di uno scooter guidato da un amico, i due non si sono fermati ad un primo controllo delle forze dell’ordine in zona piazzale Loreto e hanno poi aggredito e ferito gli agenti. Mentre il conducente è stato arrestato, il rapper risulta indagato a piede libero.