Babushka Z, così una nonna ucraina è diventata simbolo dell’invasione russa

La chiamano ormai Babushka Z. E dopo aver conquistato i social e i media di Stato russi ora le è stata dedicata addirittura una statua nella città occupata di Mariupol. Il monumento, che raffigura un’anziana donna che stringe tra le mani una bandiera rossa con falce e martello, si trova in piazza Leninsky Komsomol e rappresenta il sostegno alle truppe russe da parte della popolazione ucraina.

L’inaugurazione della statua dedicata a Babushka Anya

La pensionata, conosciuta anche come babushka Anya, è diventata virale in Russia dopo essere stata filmata lo scorso aprile mentre salutava festante soldati ucraini che aveva scambiato per russi sventolando la bandiera sovietica. Quell’immagine è finita come un brand su cartelloni pubblicitari, adesivi e persino sulle confezioni di alcuni prodotti. «Babushka Anya è un simbolo della Patria per l’intero mondo russo», ha detto il vice capo di stato maggiore di Putin Sergei Kiriyenko, ora delegato alle relazioni tra Mosca e le regioni separatiste di Donetsk e Lugansk, durante la cerimonia di inaugurazione il 4 maggio. «Purtroppo non conosciamo il suo nome completo, ma lo scopriremo sicuramente e avremo la possibilità di ringraziarla e inchinarci a lei».

Così una nonna ucraina è diventata il brand dell’invasione russa

Ma come ha fatto un’anziana donna dell’Est dell’Ucraina a diventare, a pochi giorni dal Giorno della Vittoria, simbolo dell’invasione russa? A inizio aprile Anya aveva scambiato i soldati ucraini per soldati russi. Così li aveva accolti con la bandiera sovietica dicendo di aver «pregato per loro, per Putin e per tutto il popolo russo». Gli ucraini a quel punto le hanno tolto lo stendardo con la falce e martello offrendole del cibo. Quando però Anya si è accorta che la sua bandiera era stata gettata a terra nel fango, ha realizzato l’errore. Così ha attaccato il presidente ucraino Zelensky responsabile, a suo dire, dell’invasione russa per non aver trovato un accordo con Putin. Poco dopo ha restituito il cibo. Una storia perfetta per la macchina della propaganda di Mosca. Funzionale alla narrazione dei militari liberatori. Così la vicenda della nonnina coraggiosa è stata ripresa dai media statali. Non solo. Il 13 aprile l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyanskiy ha dichiarato che Anya simboleggiava «un’altra Ucraina», un Paese che potrebbe avere «relazioni di buon vicinato con la Russia».

Dai murales agli adesivi: la fortuna di Anya

L’immagine di Babushka Z, con la bandiera in mano, è addirittura apparsa in alcuni murales sull’isola di Sakhalin, nell’estremo oriente della Federazione. E la sua figura ora campeggia su cartoline, striscioni, e cartelloni pubblicitari. La piattaforma di e-commerce OZON vende adesivi con la sua immagine a 280 rubli (4 euro). Dmitry Rogozin, il direttore della Roscosmos, il 23 aprile ha promesso di raffigurare Anya su un razzo (anche se sull’ultimo razzo lanciato da Roscosmos di Anya non c’era l’ombra, al suo posto solo una grande lettera Z).

La vera storia della nonna e del marito

Ma che ne è ora di Anya? Un nuovo video pubblicato martedì su Telegram ha dato qualche aggiornamento sulla nonnina. Vive con il marito in una zona controllata dagli ucraini, vicino alla città di Dvorichna. La coppia si è rifiutata di lasciare il villaggio per non abbandonare gli animali domestici. Nella nuova clip, si vede Anya parlare con un gruppo di soldati ucraini a cui chiede perché si spari nei pressi del loro paese. Poi torna a casa, mentre il marito ringrazia le truppe di Kyiv per il loro aiuto. Alla fine, però, come racconta la donna in un video postato dalla portavoce di Alexei Navalny la loro casa è stata completamente distrutta, vive in un rifugio e maledice la guerra. Essere diventata una star è una magra consolazione.