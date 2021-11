«Quando Babbo Natale incontrò Harry», lo spot norvegese che celebra i diritti gay

Nel 2022 la Norvegia celebra i 50 anni da quando ognuno è libero di amare chi vuole, persino Babbo Natale.

È questo, come scritto nel messaggio finale, il senso dello spot distribuito a in questi giorni da Posten, il servizio postale norvegese, che celebra il libero amore con una commovente quanto impattante pubblicità che racconta la storia della nascita di un amore apparentemente impossibile ovvero quello tra il Signor Harry e Santa Claus.

Già dal titolo lo spot che trasforma Babbo Natale in un’icona natalizia LGBT fa colpo. La clip si chiama Quando Harry incontrò Babbo Natale e ripercorre il lento innamoramento tra Kris Kringle, il Babbo Natale norvegese, e il Signor Harry, un rispettabile uomo di mezza età, che ogni anno aspetta la visita di Babbo Natale per poter godere di qualche minuto in compagnia dell’anziano signore del quale si sta innamorando.

Quando Harry incontrò Santa Claus, lo spot è virale

Questo annuncio, sottotitolato in inglese, ha già accumulato più di 150.000 visite e centinaia di commenti divisi tra chi plaude all’iniziativa e chi sottolinea che non c’era bisogno di tirare in ballo Babbo Natale per sostenere la causa LGBT

Lo spot vuole essere un omaggio al 50° anniversario della depenalizzazione dell’omosessualità in Norvegia. La storia inizia con un Harry a torso nudo che vede Babbo Natale mentre scende dal camino e scatta il colpo di fulmine.

Poi si succedono diverse scene diverse che riguardano il passare degli anni e del periodo natalizio. Si comprende quanto, di Natale in Natale il rapporto tra Santa Claus e Harry diventi più di confidenza e i due stringano una vera amicizia. Lo spot si conclude con Harry che scrive una lettera a Babbo Natale con poche parole: «tutto quello che voglio per Natale sei tu».

Quando Harry incontrò Santa Claus, storia di un amore possibile

La notte della Vigilia, con grande sorpresa Papà Noel rivela all’amico di poter trascorrere tutto il tempo con lui e, finalmente, arriva il bacio tanto atteso.

E cosa c’entra il servizio postale di Posten con tutto questo? Semplice, Babbo Natale ha chiesto aiuto a Posten Norge per aiutarlo a distribuire i regali tra tutti i bambini del mondo e poter così trascorrere più tempo con il suo nuovo amore.