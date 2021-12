Babbo armato

Anche Babbo Natale ha la sua pistola personale. È polemica a El Paso, nello Stato americano del Colorado, dopo che lo sceriffo ha postato una foto di uomo con gli abiti di Santa Claus mentre chiedeva il permesso di portare un’arma nascosta. Il tweet ha ricevuto subito oltre 5 mila commenti in cui si accusavano le autorità di insensibilità a pochi giorni dalla tragedia in una scuola del Michigan che ha causato quattro vittime.

Il post dello sceriffo a pochi giorni dalla tragedia in Michigan

«Indovina chi è venuto a ritirare il suo permesso di pistola nascosta oggi?», ha postato lo sceriffo lo scorso venerdì, aggiungendo anche un emoji di Babbo Natale. Le parole erano corredate da uno scatto di un uomo con lunghi capelli e barba bianchi e il vestito da Santa Claus. Nel post si legge anche come la contea di El Paso abbia concesso quasi 50 mila permessi per il porto d’armi e sia in attesa di ratificarne altri 2.560. In calce il link per le informazioni sulle procedure da seguire per richiederlo.

Guess who came in to receive his Concealed Handgun Permit today? 🎅 Did you know the El Paso County Sheriff's Office has issued 49,750 Concealed Handgun Permits with another 2,560 awaiting to be issued? For more info please visit our website: https://t.co/AbGrPigOUZ pic.twitter.com/ELmffXcfjA — EPCSheriff (@EPCSheriff) December 3, 2021

La rabbia e l’indignazione su Twitter

Intanto è esplosa la rabbia degli utenti, scossi da un post a loro detta esagerato soprattutto per l’infelice tempistica. Solo una settimana fa il problema delle armi da fuoco era tornato al centro dell’attenzione pubblica a seguito dell’ennesima sparatoria questa volta a a Oxford, nel Michigan. Un 15enne aveva ucciso quattro studenti e ferito altre sette persone, tra cui un insegnante, con una pistola. «I familiari delle vittime avrebbero qualcosa da dire a riguardo», ha commentato un utente mostrando tutto il suo disappunto. «La migliore amica di mia figlia sta combattendo per la sua vita a causa di una ferita da arma da fuoco. Questi post sono il motivo per cui continua a succedere». «Babbo Natale è correlato al mese di dicembre», si è difeso lo sceriffo. «Abbiamo pensato che il post potesse aiutare a riconoscere il lavoro duro del nostro personale anche in concomitanza con le festività».

Il senatore repubblicano del Kentucky e la foto natalizia con le armi

L’opinione pubblica si era scagliata anche contro il senatore repubblicano del Kentucky Thomas Massie che ha pubblicato sui propri social una foto che ritrae l’intera famiglia armata fino ai denti, correlata dalla scritta «Babbo Natale, per favore porta le munizioni».

Merry Christmas! 🎄

ps. Santa, please bring ammo. 🎁 pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Tutte le polemiche su Babbo Natale, dallo spot LGBT in Norvegia alla statua di Modena

Quest’anno Babbo Natale pare non avere pace. Un’altra polemica, sebbene di tutt’altro tono, è scoppiata in Norvegia per via di uno spot che trasforma Santa Claus in una icona LGBT. La nazione scandinava si appresta infatti a festeggiare nel 2022 il cinquantenario della depenalizzazione dell’omosessualità. Per l’occasione, il servizio postale locale Posten ha realizzato un video pubblicitario dal titolo Quando Harry incontra Babbo Natale che racconta la storia d’amore fra Santa Claus e il signor Harry, uomo di mezza età che attende con ansia l’arrivo delle feste.

Babbo Natale non è stato risparmiato nemmeno in Italia. Come riporta il Resto del Carlino, a Modena l’azienda Lunati Manufacturing ha installato in piazza XX settembre una statua mobile di Santa Claus in tutù, attivabile con l’offerta di un gettone da un euro. Immediato l’attacco del centrodestra, con Forza Italia e Fratelli d’Italia che hanno parlato di un «simbolo svirilizzato ed effeminato». «L’installazione vuole lanciare un messaggio di serenità, felicità e leggerezza delle cose», ha commentato l’autore Lorenzo Lunati. Al giornale, l’esperto d’arte ottocentesca e novecentesca Luciano Rivi l’ha definita una trovata interessante che ben si inserisce nell’interpretazione moderna del personaggio. «Dai film come Mamma ho perso l’aereo, dove i ladri si travestivano da Babbo Natale, alle varie sfaccettature negli spot pubblicitari, il personaggio ha avuto molte versioni. Non ci vedo nulla di male».