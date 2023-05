Azzano Mella, autobus carico di studenti si ribalta: nessun ferito grave

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza (troppo) negativa per l’autista del mezzo e per un gruppo di ragazzi che stavano viaggiando questa mattina a bordo di un autobus che si è ribaltato per la strada ad Azzano Mella. Ecco cos’è accaduto.

Autobus carico di studenti si ribalta ad Azzano Mella

Sul mezzo viaggiavano, oltre al conducente, anche una ventina di studenti, tutti diretti a scuola come ogni mattina. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina, lunedì 8 maggio, in Via Caduti del Lavoro, a livello di una stradina di campagna che si collega a Corticelle, piccola frazione del comune di Dello. La dinamica precisa del sinistro, almeno per il momento, non è ancora del tutto chiara: dalle prime ricostruzioni sembra che il mezzo sia finito fuori strada a causa di un cedimento stradale, oppure per un errore umano (forse legato al fatto che la carreggiata in quel punto era particolarmente stretta).

Tutto è successo in un attimo: prima la sbandata, poi lo schianto con il terreno. Il mezzo si è così ribaltato su un fianco, finendo a bordo della strada di campagna. Al di là del comprensibile spavento, ad ogni modo, nessuno si è fatto davvero male.

L’intervento delle forze dell’ordine è in corso

Tutti i presenti a bordo del mezzo sono usciti praticamente illesi, non si segnalano infatti feriti gravi (gli studenti si sarebbero a quanto pare causati soltanto qualche lieve escoriazione, anche se per alcuni è stato necessario un ricovero al Pronto Soccorso in codice giallo). Nel frattempo, sul posto sono giunti rapidamente i mezzi del Sarc di Roncadelle e Castelmella, della Croce Azzurra di Travagliato, del Cosp di Flero, oltre ovviamente ai Vigili del Fuoco. Gli interventi, proseguiti per diverse ore, sono serviti per mettere in sicurezza la zona successivamente al sinistro.