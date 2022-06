Così la Russia vuole trasformare l’Azovstal di Mariupol

Ciò che resta dell’acciaieria Azovstal, simbolo della resistenza ucraina a Mariupol, diventerà o un parco industriale o un complesso residenziale o, perché no, un’area ricreativa. La Russia sta pensando di cambiare destinazione all’impianto distrutto. Il vice primo ministro Marat Khusnullin ha dichiarato che è già in corso la riqualificazione del sito in cui migliaia di ucraini hanno combattuto contro l’esercito di Mosca fino alla resa, lo scorso 20 maggio. «Non è necessario ricostruire l’Azovstal», ha detto Khusnullin all’emittente statale Rossiya 24. «Questa zona può continuare a esistere come parco industriale o diventare un’area ricreativa». Khusnullin ha poi aggiunto che Mosca intende investire per ingrandire il porto di Mariupol e sviluppare il turismo locale. Progetti condivisi da Denis Pushilin, capo della autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, che già la scorsa settimana aveva dichiarato che l’impianto di Azovstal sarebbe stato trasformato in un parco tecnologico, un parco pubblico o un’area residenziale.

Akmetov, proprietario di Azovstal, chiede alla Russia 20 miliardi di danni

Azovstal appartiene a Rinat Akhmetov, l’oligarca più ricco dell’Ucraina, che il mese scorso aveva annunciato di voler citare la Russia per 20 miliardi di dollari di perdite proprio per la distruzione del polo industriale. La sua società, la Metinvest, ad aprile aveva ribadito che non avrebbe mai operato sotto l’occupazione russa. Secondo il gruppo, ben 153 dipendenti sono stati uccisi durante l’assedio di Mariupol.

I prigionieri di Azovstal trasferiti nella prigione di Lefortovo

La Russia ha preso il pieno controllo di Mariupol il 20 maggio, quando gli ultimi 2.500 soldati ucraini asserragliati nei sotterranei dello stabilimento di Azovstal si erano arresi. Un migliaio di prigionieri sono stati trasferiti nella prigione di Lefortovo a Mosca dove si denunciano torture. Invece di essere trattati come prigionieri di guerra tutelati da accordi internazionali, la Russia potrebbe processarli in una sorta di tribunale internazionale ad hoc. Pushilin vorrebbe rifarsi al processo di Kharkiv, dove nel 1943 i sovietici condannarono all’impiccagione tre tedeschi e un ucraino. Mentre il suo collega della Crimea annessa Igor Aksyonov ha invocato la pena di morte, «una lezione per chi si è dimenticato Norimberga».