Azione, Lega e Fratelli d’Italia infrangono il silenzio elettorale: cosa è successo

Stop ai comizi, alle interviste, a dichiarazioni di ogni tipo. Il silenzio elettorale è scattato il giorno prima del voto e durerà fino alla chiusura delle urne (domani alle 23). Questo in teoria, perché in diversi lo hanno già rotto. Il primo a farlo è stato Carlo Calenda, due minuti dopo la mezzanotte. «Noi saremo quelli che faranno diventare popolari le scelte giuste. La campagna non è finita, ora tocca a voi. Il 25 settembre vota l’#ItaliaSulSerio», ha twittato il leader di Azione alle 00:02 del 24 settembre.

Il post della Lega contro la bandiera dell’Urss al comizio del Pd

Da un social all’altro, la Lega ha infranto il silenzio elettorale per criticare su Instagram quanto visto durante la manifestazione di ieri del Pd in piazza del Popolo a Roma, dove tra le tante bandiere dem ne è spuntata una dell’Unione Sovietica, con l’aggiunta del volto di Che Guevara.

«Il Pd ha aperto questa campagna elettorale con un suo alto dirigente che grida per strada “in ginocchio, vi ammazzo, vi sparo”, è proseguita con le candidature di odiatori di Israele, si è caratterizzata per il fango, le falsità, la voglia di nuove tasse e più sbarchi, la scelta di evitare il confronto con la Lega. Ieri Letta ha chiuso con un flop in piazza del Popolo davanti a una bandiera dell’Unione sovietica. Il vessillo comunista è finalmente una piccola grande verità: ricorda a tutti qual è stato l’unico partito ad aver incassato dei rubli insanguinati, altro che ingerenze russe nel 2022. Domani decideranno gli italiani».

La dichiarazione di Lollobrigida di Fratelli d’Italia

Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida: «Bandiere rosse con la falce e martello nella piazza del Popolo di Letta, autorizzate dai vertici del Partito Democratico per ammissione degli stessi militanti che le sventolano festanti. Il coordinatore regionale del Pd Astorre, smentisca di aver autorizzato a portare in piazza i simboli di una dittatura cruenta e sanguinaria che ha prodotto milioni di morti nel mondo». Chi contravviene al silenzio elettorale è punibile con una sanzione amministrativa. La multa (prevista dal comma 4 dell’articolo 9 della legge 212 del 1956) può variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032.