Come sarebbe il mondo se a prendere le decisioni più importanti fossero i teenager? L’azienda inglese Good Energy, specializzata nella fornitura di energia rinnovabile, ha deciso di scoprirlo. E a marzo scorso ha inserito sei adolescenti, d’età compresa tra i 12 e i 17 anni, nell’organico di un comitato consultivo, nel quale non erano ammessi adulti.

Il ruolo dei giovani nell’azienda

Si tratta di un progetto unico nel suo genere che, per la prima volta, offre alle nuove generazioni la possibilità di agire concretamente. Nelle riunioni del board, ciascuno dei membri ha l’opportunità di proporre idee ai vertici della start up e mettere in discussione le decisioni aziendali. Tra loro, spicca la 14enne Shaina Shah, nata e cresciuta a Londra e, da sempre, appassionata alla causa ambientale. «Penso che gli adulti diano troppo spesso precedenza ai soldi», ha spiegato in un’intervista alla BBC. «Per questo non sempre scelgono l’opzione più sostenibile». Ecco perché i giovani hanno il dovere di intervenire: non possono e non devono accettare un futuro in balìa degli effetti disastrosi del cambiamento climatico. «Non abbiamo paura di confrontarci con gli adulti né di far loro presenti gli errori quando pensiamo abbiano torto», ha sottolineato. Shah e gli altri ragazzi sono stati scelti attraverso una selezione tra più di 1000 candidati sparsi per il Regno Unito attraverso un concorso organizzato da Good Energy in collaborazione con la onlus Eco-Schools. Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere a tre domande in 500 battute: cosa ti ha spinto a prenderti cura del nostro pianeta? Quali abilità o esperienze puoi mettere a disposizione? Hai un’idea su come una compagnia di energia pulita possa fare per salvaguardare l’ambiente? I sei vincitori, a detta dei selezionatori, hanno presentato elaborati impeccabili, che hanno dato prova di quanto siano «incredibilmente appassionati, perspicaci e maturi».

As the World Leaders Summit opens at the @COP26 climate conference in Glasgow, our Good Future Board have a message to deliver: "Stop dancing around the point and get on and act."#COP26 | #COP26Glasgow https://t.co/vjeCvKWMQ2 pic.twitter.com/uudppTNeoh — Good Energy (@GoodEnergy) November 1, 2021

Le diverse priorità dei giovani rispetto agli adulti

Nel sestetto c’è anche il 13enne Jack Solly, entrato nel board perché curioso di conoscere meglio il mercato dell’energia. Il suo obiettivo primario è definire una strategia per tutelare i luoghi selvaggi e disabitati. «La Terra è un bene prezioso», ha ribadito. Secondo lui, rispetto agli adulti, i ragazzi hanno priorità molto più chiare e solide: «I grandi sono concentrati sul presente, pensano solo a fare bene il loro lavoro, accontentare il capo e arrivare a una promozione. Non considerano affatto l’impatto a lungo termine delle loro azioni», ha aggiunto, «Noi, invece, non abbiamo ancora tutte queste pressioni e siamo più liberi di pensare a quel che verrà». Nel comitato, nessuno è retribuito ma, quando i ragazzi prendono parte al meeting annuale di Good Energy e a conferenze come quella organizzata dalle Nazioni Unite a Glasgow, poco prima di Cop26, non devono spendere neppure una sterlina.

Una soluzione vincente per l’azienda

Fino a ora, la joint venture tra comitato e azienda si è rivelata vincente. Grazie al feedback dei giovani membri, l’impresa ha aggiornato la sua strategia di diversità e inclusione e ha ottimizzato il suo posizionamento in Rete attraverso un sito web prossimo al lancio. «Desideravamo che un gruppo eterogeneo di adolescenti prendesse posizione sulla crisi climatica, fenomeno che avrà molto più impatto su di loro che sulle generazioni precedenti», ha precisato il direttore generale Nigel Pocklington. «È uno scambio arricchente: ci danno nuove idee, ci schiudono prospettive e orizzonti che, probabilmente, non avremmo modo di scoprire se ci affidassimo solo a esperti o dirigenti aziendali».