La fusione di De Andrè

Sulle note di Fabrizio de Andrè, nasce un nuovo campione legal italiano, con un solido ancoraggio americano. A Gemma & Partners, boutique legale e tributaria con uffici a Roma e Milano, si uniscono lo studio Provaggi, fiscalisti con sedi a Genova e Milano, e lo storico studio legale genovese De Andrè, per far nascere lo Studio GPD (Gemma, Provaggi e De Andrè), con una squadra di 40 professionisti e tre sedi (Roma, Milano e Genova). Andrea Gemma, giovane avvocato molto quotato nel campo societario, due mandati nel cda Eni e una cattedra di Istituzioni di Diritto Privato a Giurisprudenza di RomaTre, si è dunque alleato con due realtà genovesi: quella del commercialista Giampaolo Provaggi, e quella dello studio legale che fu fondato da Giuseppe De Andrè – vicinissimo alla famiglia Ferruzzi e per anni amministratore delegato e presidente degli zuccherifici Eridania, nonché consigliere comunale, assessore e vicesindaco di Genova per il Partito Repubblicano – e poi gestito da Mauro De Andrè, rispettivamente padre e fratello dell’indimenticabile Faber, entrambi mancati da anni.

Focus sull’internazionalizzazione M&A, Litigation e Tax

Lo Studio GPD può già contare su un network di primo piano nella clientela corporate ed istituzionale oltre che di privati, e svolgerà la propria attività in tutti i settori del diritto all’impresa, con un focus sull’internazionalizzazione M&A, Litigation e Tax, proponendo competenze specialistiche ed integrate, attraverso la consulenza di avvocati e commercialisti, ed una visione orizzontale dei temi giuridici e fiscali. Lo Studio opererà sul mercato internazionale in alleanza strategica con Troutman Pepper LLP, Studio AmLAw 100 che conta 1.100 avvocati e 23 sedi negli Stati Uniti. GPD e Troutman Pepper – global firm, leader nel diritto commerciale (corporate, finance, real estate), life sciences, costruzioni, IP, tax e litigation – hanno creato un team di professionisti dedicati alla clientela italiana con interessi all’estero e alla clientela americana con interessi in Italia.

L’alleanza strategica con gli americani di Troutman Pepper

A presiedere il nuovo Studio è Paolo Momigliano, avvocato con importanti esperienze apicali, che avrà la missione di consolidare la cultura professionale ed accompagnare la crescita di GPD nello sfidante mercato legale. Managing partner è invece Paolo Castellano, commercialista con forti competenze informatiche, che si è impegnato a portare lo Studio nella dimensione tecnologica e digitale delle attività professionali. A guidare lo sviluppo strategico e l’alleanza internazionale con Troutman Pepper sarà Andrea Gemma, docente e avvocato con un importante track record in Consiglio di Amministrazione di società quotate. Ariel dello Strologo, Ivano Vigliotti ed Elisabetta Mattozzi, avvocati, coordineranno invece le attività di Litigation, M&A, Corporate, Real Estate, Construction ed Energy; mentre ad Antonio Italiano e Giampaolo Provaggi, entrambi commercialisti, faranno capo la consulenza fiscale, il contenzioso tributario ed il restructuring.