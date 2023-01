Avvistamenti Ufo, 510 segnalazioni negli Usa: di cosa si tratta

Gli Stati Uniti hanno raccolto 510 segnalazioni di avvistamenti Ufo. Lo riporta Ap News, che cita un rapporto dell’All-domain Anomaly Resolution Office, ufficio del Pentagono dedito esclusivamente alla ricezione e all’analisi di fenomeni non identificati. Circa 200 oggetti si giustificherebbero con palloni aerostatici, uccelli o droni, mentre per i restanti 310 manca una spiegazione ufficiale, tanto che sono al vaglio di esperti. Sebbene si possa escludere la presenza di alieni, si tratta di fenomeni che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Il numero di avvistamenti è tre volte superiore all’intero 2021 ed è opera soprattutto di piloti della Marina e dell’Aeronautica statunitensi.

Così l’intelligence americana ha spiegato gli avvistamenti Ufo

Il rapporto dell’intelligence americana cita 510 eventi che «continuano a verificarsi in spazi aerei interdetti o sensibili». Si evidenza in questo modo una potenziale preoccupazione per il volo e la sicurezza nazionali, dato che potrebbe trattarsi di incursioni nemiche in territorio americano. Gran parte degli avvistamenti si riferisce a luoghi adiacenti alle centrali nucleari o ai depositi che conservano armi atomiche. Più di un terzo dei fenomeni, circa 200, è tuttavia di carattere irrilevante, giustificabile con palloni aerostatici, droni oppure stormi di uccelli. Possibile anche la presenza di sacchetti di plastica trasportati dal vento oppure di speciali eventi meteorologici. Per altri 310 Uap (Unidentified anomalous phenomena), altro termine con cui si indicano gli Ufo, non esiste ancora una spiegazione ufficiale. Per questo il Pentagono, assieme alla Nasa, è al lavoro per un’analisi più approfondita.

«Prendiamo molto seriamente le segnalazioni di incursioni nel nostro spazio aereo», ha detto Pat Ryder, il portavoce del Dipartimento della Difesa, in una nota ufficiale. «Senza escludere la superficie terrestre o l’area marina». Il rapporto giunge dopo anni di pressione sull’esercito e sull’intelligence da parte del Congresso statunitense. L’All-domain Anomaly Resolution Office è nato lo scorso luglio e ha il compito di analizzare ogni potenziale minaccia per la sicurezza nazionale. L’intelligence ha riferito che fra il 2004 e il 2021 si sono verificati circa 144 incontri di questo tipo, 80 dei quali confermati da più sensori. Chi spera si tratti di extraterrestri però resterà deluso. «Finora non abbiamo visto nulla che possa indicarci la presenza di vita aliena», aveva precisato già a dicembre Ronald Moultrie, sottosegretario alla Difesa per l’intelligence e la sicurezza.