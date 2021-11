Colorato, versatile e instagrammabile. Ma anche inquinante e molto poco sostenibile. L’avocado nonostante le luci e le ombre è stato protagonista di un vero e proprio exploit. Dai ristoranti degli chef stellati ai bistrot di città, fino alle cucine degli studenti fuori sede, è stato utilizzato per preparare deliziose salse, toast e insalate. Pochi però sanno che per coltivarlo, servono oltre 320 litri di acqua a pianta. E che la lavorazione produce un quantitativo spropositato di emissioni di CO2. Uno scenario che ha portato cuochi e ristoratori a smettere di utilizzarlo, provando a ricercare alternative che non ne facessero sentire la nostalgia.

Il nuovo guacamole con fave e peperoncini

Thomasina Miers, co-fondatrice della catena di ristoranti messicani Wahaca, si è divisa per anni tra il desiderio di contrastare l’impatto che la produzione di avocado ha sull’ambiente (e sulle popolazioni delle aree interessate) e l’insistente richiesta di guacamole da parte dei suoi clienti. Dopo una serie di tentativi poco felici, pare sia riuscita a trovare il compromesso perfetto: la Wahacamole, una rivisitazione della salsa a partire da una ricetta tutta nuova. Niente avocado, solo tante fave, del peperoncino verde, una spruzzata di lime e un pizzico di coriandolo. Non è stata l’unica chef a dire basta all’avocado. A Toronto, Aldo Camarena ha recentemente proposto un’alternativa a base di zucchine e crema di semi di zucca. E, lo scorso anno, Santiago Lastra ha sdoganato nel menu del Kol, il suo locale a Londra, una salsa in stile guacamole con pistacchi e uva spina fermentata.

Anche i social dicono addio all’avocado

Questo trend non è rimasto confinato al mondo della ristorazione. Da mesi, infatti, è approdato anche su TikTok dove i content creator si sono dilettati nella preparazione di diverse varianti di guacamole, tra cui quella con piselli congelati. Probabilmente poco gourmet ma pratica e alla portata di tutti. Non solo. Account interamente dedicati all’avocado hanno iniziato a considerare l’idea di differenziare la loro proposta o, addirittura rivoluzionarla. Come nel caso di Avodaily, il profilo della chef vegana Bettina Campolucci Bordi. Già decisa a eliminare il frutto dal paniere dei suoi ingredienti preferiti, si è divertita a testare alternative e a proporle ai suoi follower.

Una rivoluzione nel segno della sostenibilità

Secondo gli esperti, la scelta di Wahaca non sarebbe altro che il segno di una maggiore consapevolezza dell’industria alimentare sulle conseguenze dell’agricoltura intensiva. «L’enorme richiesta di avocado nel mondo ha generato effetti letali come la deforestazione, la perdita di biodiversità e la carenza idrica», ha spiegato Tim Lang, docente di politica alimentare, in un’intervista al Guardian. «Le comunità locali, da un giorno all’altro, si sono trovate a non avere acqua a sufficienza per bere, per lavarsi, per sopravvivere». Tuttavia, sostituire un frutto così versatile non è affatto un’impresa facile. I suoi derivati, ad esempio, sono ovunque: l’olio e il burro ricavati dalla polpa sono una componente fondamentale di molti cibi vegani e gluten-free. Gli amanti del guacamole tradizionale difficilmente si accontenteranno di surrogati. Tutte queste resistenze condannerebbero i ristoratori a un calo di clienti e incassi. Ecco perché Miers, almeno per il momento, ha comunque considerato di mantenere nel suo menu l’opzione originale, ricavata da una materia prima trattata con metodi il più possibile sostenibili ed eco-friendly. La risposta del suo pubblico, tuttavia, le fa ben sperare nella possibilità di mettere in atto una rivoluzione a tutto tondo: «Sebbene la Whacamole non abbia nulla del gusto della salsa messicana, ho ricevuto dei feedback davvero positivi», ha spiegato. «Abbiamo offerto ai nostri clienti degli assaggi gratuiti e ci sono sembrati tutti entusiasti. Anzi, molti ne hanno ordinato una seconda porzione. Se penso che tutto è nato da fave coltivate con tecniche rigenerative e organiche, mi sento ancora più motivata a continuare l’esperimento». Dello stesso parere anche lo chef Lastra: «Non volevo creare un clone del guacamole ma riprodurre un’esperienza sensoriale simile. Partire dalle caratteristiche dell’avocado e confezionare un prodotto che non lo facesse rimpiangere, né a livello di gusto né di consistenza», ha aggiunto. «E direi che ci sono riuscito. La gente, spesso, non nota la differenza, lo assapora e, perché no, lo posta anche sui social perché è bello da vedere».