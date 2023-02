Aviaria, sale la diffusione in Italia: rischio per gli allevamenti di polli

Il ministero della Salute sottolinea la necessità di rafforzare la sorveglianza degli uccelli selvatici e l’applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli perché sale la diffusione del virus dell’aviaria.

La diffusione dell’aviaria in Italia

Dopo l’allarme lanciato dall’Oms in Sud America, risulta in aumento anche nel nostro Paese la circolazione del virus H5N1 fra gli uccelli selvatici, con il rischio che questi possano trasmetterlo agli allevamenti di polli. A dirlo sono i dati del Centro di referenza nazionale ed europeo per l’influenza aviaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Un allarme che ha portato il ministero della Salute a diramare una nota in cui sottolinea la necessità di rafforzare la sorveglianza dei volatili selvatici e l’applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Il timore è che l’aumento della diffusione dell’aviaria negli uccelli selvatici possa generare un effetto spillover, ovvero il salto della specie, con la conseguenza che il virus possa colpire anche i mammiferi com’è successo nei visoni allevati ed in casi estremi anche all’uomo. Se il virus H5N1, infatti, dovesse subire molte mutazioni, si potrebbe favorire il passaggio in altre specie viventi.

Innalzato il livello di allerta

Le autorità sanitarie internazionali premono per innalzare il livello di allerta per evitare l’arrivo di una nuova pandemia di influenza nella popolazione umana sostenuta da un virus di origine aviaria. Intanto l’aumento della diffusione del virus in tutta Europa ha già portato alla soppressione in Francia di un milione di polli. Una situazione che ha coinvolto anche la Spagna e l’Italia che è il secondo paese per numero di allevamenti infetti.

In Italia i casi di H5N1 HPAI nell’avifauna interessano principalmente Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato Calogero Terregino, direttore del Centro di referenza per l’influenza aviaria.

Un aumento che deve farci innalzare il livello di allerta ma non deve spaventare: «La situazione negli allevamenti è migliorata rispetto a un anno fa grazie anche all’intenso lavoro portato avanti dal ministero della Salute in collaborazione con le Regioni e le Asl coinvolte, il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria e i rappresentanti del mondo produttivo. La collaborazione fra le parti ha permesso di affrontare e migliorare le principali criticità riscontrate, rafforzando in particolare la sorveglianza negli uccelli selvatici e rendendo più efficaci le strategie di prevenzione e la gestione dei focolai negli allevamenti».

In Italia la situazione è ancora sotto controllo

In Italia, al momento, non sono stati registrati casi tra i mammiferi, tuttavia sono previste attività di monitoraggio anche in queste specie, in particolare nelle aree umide frequentate da uccelli selvatici potenzialmente infetti. Il virus H5N1, infatti, come molti altri i virus respiratori, ha un tasso di mutazione genetica molto elevato e in alcuni ceppi del virus attualmente circolanti fra gli uccelli sono state già riscontrate mutazioni considerate segni di adattamento ai mammiferi.

Gli studi finora condotti dall’IZSVe, comunque, indicano un’evoluzione solo parziale del virus che, per il momento, non è in grado di causare un contagio inter-umano se non in condizioni estremamente particolari. Rischio che invece rimane alto per gli allevamenti avicoli.