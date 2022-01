Avengers – Age of Ultron, stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità sul film

La prima serata di Rai 4 propone Avengers: Age of Ultron, in onda stasera, martedì 18 gennaio 2022, alle 21.20 su Rai 4. Diretto da Joss Whedon e distribuito nelle sale cinematografiche nel 2015, si tratta dell’undicesimo film del Marvel Cinematic Universe, oltre che del sequel di The Avengers, uscito nel 2012. Basato sulle avventure a fumetti dei Vendicatori, racconta la storia degli Avengers che, di nuovo insieme, si uniscono alle new entry Quicksilver e Scarlet per combattere contro Ultron, robot malefico creato da Tony Stark con intenzioni pacifiche ma diventato una macchina infernale assetata di sangue e potere.

Avengers – Age of Ultron: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 4 alle 21.20

Avengers – Age of Ultron: la trama

Il terribile Barone Von Strucker ha costruito una base segreta a Sokovia, dove poter manipolare lo scettro di Loki attraverso una serie di esperimenti sugli uomini. Venuti a sapere dei suoi piani, gli Avengers partono all’attacco ma la missione non è così semplice come sembra. A rendere complicato il completamento del piano ci pensano Pietro e Wanda Maximoff, due fratelli potenziati dai test di Stucker. Una volta tornati vittoriosi alla Stark Tower, Iron Man e Bruce Banner utilizzano lo scettro per ultimare il programma di difesa Ultron. Qualcosa, tuttavia, va storto: sfuggito ai comandi, il robot attacca l’intelligenza artificiale Jarvis e ruba l’arma. Sfuggito al controllo della squadra, arriva sino a Sokovia dove chiede ai Maximoff, convinti che Stark abbia sterminato la loro famiglia, di aiutarlo a ottenere vendetta. Scoppia, dunque, un vero e proprio conflitto tra le due parti che, tra colpi di scena e sconcertanti verità, porterà gli Avengers a combattere con tutte le forze per il trionfo del bene.

Avengers – Age of Ultron: il cast

Nel cast di Avengers – Age of Ultron figurano Robert Downey Jr (Tony Stark / Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Don Cheadle (James Rhodes / War Machine), Aaron Taylor – Johnson (Pietro Maximoff / Quicksilver), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Paul Bettany (Visione), Cobie Smulders (Maria Hill), Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Hayley Atwell (Peggy), Idris Elba (Heimdall), Stellan Skarsgård (Erik Selvig), James Spader (Ultron) e Samuel L. Jackson (Nick Fury).

Avengers – Age of Ultron: 5 curiosità sulla pellicola

1) Avengers – Age of Ultron: il discusso inserimento di Quicksilver

La partecipazione di Quicksilver ad Avengers – Age of Ultron è stata parecchio dibattuta. Soprattutto per il fatto che il personaggio fosse già comparso in X-Men: Giorni di un futuro passato, interpretato dall’attore Evan Peters. Dopo che una serie di cavilli legali ne avevano impedito l’inserimento nelle trame di X – Men: Conflitto finale e The Avengers, a maggio 2013 Marvel e Fox Studios riuscirono ad arrivare a un accordo. La prima avrebbe potuto utilizzare il personaggio a patto che non si facesse alcuna allusione ai suoi rapporti con gli X-Men e Magneto e viceversa.

2) Avengers – Age of Ultron: un trio di controfigure per Vedova Nera

All’epoca delle riprese del film, Scarlett Johansson era incinta. Dal momento che Vedova Nera non poteva apparire col pancione e combattere contro l’esercito di Ultron, regista e produzione hanno pensato di ingaggiare tre controfigure estremamente simili all’attrice, che si sarebbero occupate di coprire tutte le scene d’azione. Tra trucco ed effetti speciali, nessuno in sala si è accorto del piccolo stratagemma.

3) Avengers – Age of Ultron: doppia parte per Paul Bettany

Oltre a prestare la voce a Jarvis, intelligenza artificiale e fedele assistente personale di Tony Stark, nella pellicola Paul Bettany ha indossato anche in panni dell’androide Visione, membro chiave dei Vendicatori e futuro interesse amoroso di Scarlet Witch. L’eroe, infatti, non è altro che il prodotto dell’innesto dei tracciati digitali del robot su un corpo tecnologicamente avanzato creato da Ultron.

4) Avengers – Age of Ultron: un lungometraggio da record

Con una durata di 2 ore e 22 minuti Avengers – Age of Ultron è la pellicola più lunga tra quelle dell’universo Marvel.

5) Avengers – Age of Ultron: una cartolina della Valle d’Aosta

Sono state numerose le sequenze del lungometraggio girate in Valle d’Aosta. Tra le location più di impatto spicca, senza dubbio, il Forte di Bard, scelto come sede principale dell’Hydra, nascondiglio del Barone Von Strucker e luogo dove Ultron definisce il suo piano d’azione. Altrettanto suggestive sono state le scene girate nei comuni di Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin, Hône, Aosta e Vèrres, trasformati nell’immaginaria Sokovia.