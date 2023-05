Bomba d’acqua ad Avellino, c’è un disperso: trascinato via dal fiume d’acqua

Mentre l’Emilia Romagna è in ginocchio e guarda con ansia al bollettino della Protezione Civile, secondo cui si prevede ancora maltempo tale da decretare l’allerta rossa per le prossime ore, una bomba d’acqua si è abbattuta anche a sud. Nel Comune di Forino, in provincia di Avellino, secondo fonti di Vigili del fuoco e Protezione Civile, il maltempo avrebbe fatto registrare ingenti danni. Ma si cerca anche un uomo. Sembra che la persona dispersa sia stata trascinata da un vero e proprio fiume d’acqua mentre era a bordo della propria auto. I sindaci di tutta la provincia avrebbero chiesto ai propri cittadini di rispettare i protocolli di sicurezza e di non uscire da casa per non rischiare la vita.

Brescia allagata dopo il maltempo di ieri sera

Intanto anche a Brescia e in tutta la provincia il maltempo ha generato non pochi disagi. In poche ore è caduta in tutto l’hinterland la pioggia di un mese intero. Il nubrifragio ha creato problemi su Caino, Pontevico, Castel Mella, Capriano del Colle, Rezzato, Palazzolo e Nave. I danni maggiore a Rezzato, dov’è franato un tratto dell’argine del Naviglio Grande e, di conseguenza, parte di un parcheggio nel quale si trovavano due auto. A Nave e Caino sono tracimati fiumi e torrenti, invadendo le strade e le case. Si segnalano poi crolli e smottamenti: anche il centro di Castel Mella per ore è stato completamente allagato.

Allerta meteo in Sardegna

Intanto anche in Sardegna la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino in cui si parla di «avviso di criticità per rischio idrogeologico». L’allarme sarà in vigore fino alle 20.59 di stasera, ma l’allerta, almeno in questa fase, è ancora gialla. A rischiare forti temporali sono le zone di Tirso, Gallura e Logudoro. Il bollettino parla di «rovesci o temporali sparsi, con cumulati da deboli a moderati, in attenuazione in serata. Possibili temporali forti isolati».