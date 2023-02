Avanti un altro chiude? Marco Salvati: «L’anno prossimo probabilmente sarà l’ultimo»

Il programma tv Avanti un altro, secondo le notizie di queste ore, è destinato ad arrivare al capolinea. A dirlo uno dei suoi storici autori, Marco Salvati, durante un’intervista a Casa Pipol. Il preserale che ogni giorno registra un buon numero di telespettatori potrebbe così dire addio per sempre.

Avanti un altro chiude l’anno prossimo? Le motivazioni

«Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine». Queste le parole di Marco Salvati, autore e amico da molti anni di Paolo Bonolis durante un’intervista al programma di Gabriele Parpiglia. A stupirsi di questa dichiarazione in diretta lo stesso Parpiglia, insieme alla conduttrice Giovanna Abate. Una scelta inaspettata, visti gli ottimi risultati del programma, che ha lasciato a bocca aperti tutti.

Può essere anche che alla base di questa decisione ci sia la volontà di staccarsi da un programma che tiene troppo impegnato il conduttore e tutta la troupe, ma anche la volontà di Mediaset di proporre qualche novità in termini di intrattenimento televisivo pre serata. Quella del prossimo anno sembra quindi essere l’ultima edizione (2023/2024) per il fortunato programma televisivo. Niente sembra essere ancora certo, ma stando alle parole sopra riportate la fine possa proprio esserci, anche se si aspetta un annuncio ufficiale per la conferma definitiva.

Avanti un altro: i nuovi protagonisti dell’edizione 2023

Intanto, nella nuova edizione del programma in onda dal 9 gennaio, ci sono state delle new entry nel famoso salottino Minimondo capitanato da Claudia Ruggeri (Miss Claudia): Sophie Codegoni, Giovanni Muciaccia, Le Donatella, Andrea de Paoli, Dario Schellino. Sophie Codegoni ha preso il posto della bonas Sara Croce, Giovanni Muciaccia interpreta se stesso – così come Le Donatella. Andrea de Paoli, invece, sostituisce il bonus Daniel Nilsson, tornato in Svezia, mentre Dario Schellino rappresenta l’addicted alla moda Dario Fashion Blogger.