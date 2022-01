Avanti un altro pure di sera stasera su Canale 5: chi sono i concorrenti

Stasera 16 gennaio, alle 21,20 su Canale 5, partirà la nuova stagione di Avanti un altro pure di sera, la versione prime time del game-show di Mediaset. Alla conduzione tornerà ancora una volta Paolo Bonolis con al suo fianco il fedele compagno Luca Laurenti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Avanti un altro pure di sera, anticipazioni e concorrenti di stasera 16 gennaio 2022 su Canale 5

Il format del programma seguirà quello canonico del game show. I concorrenti, una volta sedutisi davanti al conduttore, dovranno rispondere ad alcune domande di cultura generale, che spazieranno dal cinema alla storia, passando per le curiosità. Se risponderanno in modo corretto, potranno pescare davanti a loro un “pidigozzo”, rotolo di carta contenente una vincita o una sfortuna. Presente anche il salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni che porranno ai concorrenti domande in base alle proprie passioni e interessi. Tra questi, ci saranno lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancheranno ovviamente la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson. Tra le new entry, spazio a Ilona Staller.

La prima puntata di oggi vedrà la partecipazione di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che risponderanno alle domande per un nobile scopo. Il montepremi finale della serata sarà infatti devoluto in beneficienza al CERS, Onlus che si occupa di assistenza specialistica e domiciliare ai bambini con gravi disabilità. In studio arriveranno Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Alex Belli, Patrizia De Blank e Andrea Casalino. Spazio anche a Martufello, Aldo Montano, Ainette Stephens, Flavia Vento e Massimiliano Rosolino. Ospiti della serata saranno invece Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore.

Il format e i concorrenti delle prossime puntate

A partire dalla prossima settimana, invece, spazio a sfide molto particolari che opporranno personaggi diversi tra loro. Gareggeranno infatti “Bel Paese vs Rivoluzionari”, “Meteore vs Specialisti”, “Campioni vs Natura”, “Nobiltà vs TV Locali”; ”Nerd vs Extreme” e “Artisti vs Manie”. Cambierà anche il meccanismo di gioco che, vedrà le due squadre misurarsi a rotazione con bizzarre e imprevedibili domande. Immancabile, ovviamente, anche la celebre sfida finale di Avanti un altro pure di sera. Qui, l’ultimo concorrente rimasto dovrà rispondere a diversi quesiti dando la risposta errata per poter andare avanti. Ogni errore lo farà infatti ricominciare dall’inizio.

Tanti anche gli ospiti che si alterneranno nel corso delle puntate. Avanti un altro pure di sera accoglierà Marisa Laurito, Filippo Magnini, Emanuela Folliero, Roberto Da Crema e Chiara Francini. Arriveranno in studio anche Pago, Francesco Pannofino, Antonio Razzi, Enzo Paolo Turchi, Iva Zanicchi e tanti altri.