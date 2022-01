Avanti un altro pure di sera stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della puntata

Stasera 23 gennaio, alle 21,20 su Canale 5, torna l’appuntamento domenicale con Avanti un altro pure di sera. Paolo Bonolis e Luca Laurenti saranno nuovamente alla guida del game-show di Mediaset. La visione sarà disponibile in contemporanea anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Avanti un altro pure di sera, format e ospiti di stasera 23 gennaio 2022 su Canale 5

Il format di Avanti un altro pure di sera non si discosterà da quello canonico del game show. I concorrenti, una volta presentatisi e sedutisi davanti a Bonolis e Laurenti, dovranno rispondere a domande di cultura generale su più argomenti, dal cinema alla storia, passando per le curiosità. Con una riposta corretta potranno pescare davanti a loro un “pidigozzo”, ormai celebre rotolo di carta contenente una vincita o una sfortuna. In caso di errore dovranno abbandonare la postazione e fare largo al concorrente successivo.

Dopo l’esordio con diversi personaggi vip, stasera sarà il turno nuovamente della gente comune. Per l’occasione, i concorrenti si divideranno in due squadre molto diverse fra loro, ossia Meteore vs. Specialisti. I tanti sfidanti potranno contare anche sue ospiti del mondo dello spettacolo, che parteciperanno anch’essi come concorrenti della gara. Si tratta dell’attore Alvaro Vitali e del doppiatore Francesco Pannofino.

Immancabile, ovviamente, anche la celebre sfida finale di Avanti un altro. Qui, l’ultimo concorrente rimasto dovrà rispondere a diversi quesiti dando la risposta errata per poter andare avanti. Non mancherà il salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni che porranno ai concorrenti domande in base alle proprie passioni e interessi. Tra questi, ci saranno lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Presenti ovviamente anche la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson.