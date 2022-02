Avanti un altro pure di sera stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti del programma

Quarto appuntamento, stasera 6 febbraio 2022 alle 21,40 su Canale 5, con Avanti un altro pure di sera. Paolo Bonolis, con l’amico e spalla Luca Laurenti, presenterà la versione serale del celebre quiz show che ha catturato l’attenzione per il suo stile dinamico e vivace. Presenti i giochi e le domande tradizionali, oltre ad alcuni ospiti speciali. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme alle puntate precedenti.

Avanti un altro pure di sera, anticipazioni e ospiti di stasera 6 febbraio 2022 su Canale 5

Come per i precedenti appuntamenti, anche stasera Avanti un altro pure di sera vedrà protagonisti due team completamente diversi fra loro. A contendersi il montepremi finale saranno i “Bel Paese” contro i “Rivoluzionari”, che potranno fare affidamento ciascuno su un concorrente speciale. Saranno infatti della serata lo showgirl Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano. Il format del gioco vedrà le due squadre misurarsi, a rotazione, con domande dai tratti bizzarri e imprevedibili.

Il gruppo di concorrenti proverà ad aggiudicarsi un posto per l’ultima sfida mettendosi alla prova con domande di cultura generale che spazieranno dal cinema all’arte fino al gossip. Con una riposta corretta potranno pescare davanti a loro un “pidigozzo”, ormai celebre rotolo di carta contenente una vincita o una sfortuna. In caso di errore dovranno abbandonare la postazione e fare largo al concorrente successivo. Immancabile ovviamente l’ultimo quiz di Avanti un altro pure di sera che costringe il concorrente a rispondere in modo errato alle 21 domande nel minor tempo possibile. Durante la serata ci saranno anche due ospiti, che allieteranno il pubblico in studio: oggi toccherà a Marisa Laurito e Antonio Razzi.

Amici cari, domani sera a partire dalle ore 21:30 andrà in onda “Avanti Un Altro Pure di Sera”condotto dai grandissimi Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Sono felicissimo di comunicarvi che durante la puntata sarò presente come ospite, seguiteci perché sicuramente vi faremo divertire pic.twitter.com/zuQcfybWuK — Antonio Razzi (@AntonioRazzi1) February 5, 2022

Non mancherà ovviamente il tradizionale salottino di Avanti un altro capitanato da Miss Claudia in cui persone comuni porranno ai vari concorrenti quesiti in base alle proprie passioni e interessi. Immancabili lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Presenti ovviamente anche la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson.