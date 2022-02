Avamposti – Uomini in prima linea, torna stasera su Nove: cosa c’è da sapere sul programma di Claudio Camarca

Dal 14 febbraio torna su Nove la docuserie Avamposti – Uomini in prima linea, che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Il programma, realizzato da Stand by me in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, porta la firma di Claudio Camarca e andrà in onda, con un totale di quattro puntate, alle ore 21.25.

Avamposti torna su Nove

Avamposti è la serie che racconta come i Carabinieri combattono la criminalità e il malaffare in alcuni rioni delle città italiane. Le puntate della nuova stagione sono quattro, incentrate sulle periferie di Milano e Torino, Catania e Reggio Calabria.

Reggio calabria, lotta all’ndrangheta

L’episodio su Reggio Calabria vede i Carabinieri in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, ben radicata nell’intero territorio. In particolare, organizzano operazioni mirate come quelle negli esercizi commerciali che subiscono il cosiddetto pizzo delle uova e piccole realtà in cui si spaccia droga. Allo stesso tempo, alcune rapine che non hanno a che fare con la ‘Ndrangheta scuotono la città, e sono al centro della puntata.

Torino, spaccio in centro

I Carabinieri della stazione di San Salvario di Torino sono impegnati invece a minare la rete di spaccio che si allunga nel quartiere della movida. San Salvario è la zona in cui i giovani escono la sera, popolata di locali notturni, ma anche di spacciatori che lì mettono in campo un continuo traffico di stupefacenti. Per sventare anche eventuali rapine, i Carabinieri sorvegliano costantemente le strade del quartiere grazie all’operato di pattuglie in macchina e di uomini in borghese infiltrati sul territorio, all’uso costante di punti di osservazione strategica e anche alla collaborazione dei cittadini.

Catania, la guerra mafiosa

L’avamposto della stazione dei Carabinieri di Nesima, vicino al quartiere di Librino, si misura quotidianamente con la guerra di stampo mafioso tra i clan storici di Cosa Nostra, come i Santapaola o i Cappello. Si tratta tuttavia solo della punta dell’iceberg, perché il quartiere è afflitto anche da altre microcriminalità. I carabinieri dunque, tra le altre cose, devono intervenire nelle piazze di spaccio e seguire da vicino il mondo delle scommesse sulle corse dei cavalli.

Milano, i quartieri di nessuno

A pochi chilometri dal Duomo di Milano, vivono e proliferano sacche di povertà e degrado, comandate da baby gang, spacciatori, rapinatori e da abusivismo. È ciò che accade nel quartiere Vigentino-Corvetto, dove opera la stazione dei Carabinieri guidata dal comandante Falivene. La lotta quotidiana contro episodi di microcriminalità va dai furti di biciclette, allo spaccio di droga, a realtà commerciali ai limiti della legge. Nella puntata gli uomini di Falivene sono alla ricerca di un uomo: un capopiazza dello spaccio evaso dai domiciliari.