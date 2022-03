Anticipazioni Avamposti stasera su Nove: cosa sapere sulla terza puntata della docuserie

Nuovo appuntamento con Avamposti – Uomini in prima linea in onda questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, alle 21.25 su Nove. Ideato da Claudio Camarca e prodotto da Stand by Me, il documentario mostra nero su bianco la quotidianità dell’Arma dei Carabinieri e la lotta contro la criminalità organizzata nei quartieri più sfortunati delle quattro città protagoniste: Torino, Milano, Reggio Calabria e Catania.

Avamposti – Uomini in prima linea: le cose da sapere sul programma in onda stasera su Nove alle 21.25

Avamposti – Uomini in prima linea: di cosa parla il format

Attraverso Avamposti – Uomini in prima linea, Camarca punta a offrire al pubblico una rappresentazione veritiera di quel che accade nei rioni e nei sobborghi italiani dove la criminalità la fa da padrone e le leggi non esistono. A fare i conti con situazioni particolarmente complicate da sbrogliare ci pensano i Carabinieri, che si occupano di gestire i dissapori tra residenti, i traffici illeciti delle narcomafie e i reati di piccoli e grandi criminali, garantendo la difesa dello Stato e la sicurezza dei cittadini. Nel corso dei quattro episodi previsti, i telespettatori avranno modo di seguire il lavoro dei militari che operano nelle caserme di Milano, Torino, Catania e Reggio Calabria. Luoghi ricchi di realtà complesse, dove le forze dell’ordine continuano a essere viste, nella maggior parte dei casi, come figure da contrastare.

Ci sono luoghi in cui la giustizia si fa per strada, territori nelle mani della criminalità e zone d'ombra dove uomini e donne dello stato combattono a difesa del cittadino 🚨 Claudio Camarca racconta #Avamposti – Uomini in prima Linea – lunedì 14 febbraio alle 21:25 sul #NOVE. pic.twitter.com/t1naHfToZP — NOVE (@nove) January 29, 2022

Avamposti – Uomini in prima linea: tutte le anticipazioni sulla terza puntata

Nella terza puntata, Milano: i quartieri di nessuno, il focus sarà il capoluogo meneghino. Dove, a pochi chilometri dal Duomo, esistono sacche di povertà e degrado comandate da baby gang, spacciatori, rapinatori e abusivismo. È il caso del noto quartiere Vigentino-Corvetto, dove opera la stazione dei Carabinieri guidata dal comandante Falivene. Che, ogni giorno, si ritrova a essere protagonista della battaglia contro episodi di microcriminalità, come i furti di biciclette, spaccio di droga, occupazioni abusive, che trasformano le case nel centro dei reati, e realtà commerciali illegali. Nell’episodio di stasera, Falivene e la sua squadra saranno impegnati nella ricerca di un capopiazza dello spaccio evaso dai domiciliari. Una vicenda grave che mette a rischio il lavoro degli inquirenti e la tranquillità dei residenti della zona.