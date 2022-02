Avamposti – Uomini in prima linea stasera su Nove: cosa sapere sulla seconda puntata della docuserie

La prima serata di Nove propone la seconda puntata di Avamposti – Uomini in prima linea, in onda questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, a partire dalle 21.25. Firmato da Claudio Camarca e prodotto da Stand By Me, il documentario racconta la quotidianità professionale dell’Arma dei Carabinieri e e i metodi e le strategie adoperate per combattere il crimine in alcuni dei quartieri malfamati delle quattro città che si susseguiranno di settimana in settimana: Milano, Torino, Catania e Reggio Calabria.

Avamposti – Uomini in prima linea: cosa sapere sul programma in onda stasera su Nove alle 21.25

Avamposti – Uomini in prima linea: di cosa parla la serie

Avamposti – Uomini in prima linea si propone di mostrare la vita di rioni e sobborghi italiani dove degrado e crimine la fanno da padroni e le leggi sembrano un optional. In questi contesti così difficili da gestire, i Carabinieri si occupano di sorvegliare sulle vicende dei residenti, i traffici delle narcomafie e i reati di piccoli e grandi criminali, diventando l’unico riferimento per la difesa dello Stato e dei cittadini. Episodio dopo episodio, sarà possibile seguire il lavoro dei militari dell’Arma nelle caserme di frontiera sparse per Milano, Torino, Reggio Calabria e Catania. Luoghi dove l’autorità viene ancora vista come un nemico da combattere.

Avamposti – Uomini in prima linea: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata

Dopo lo speciale dedicato a Reggio Calabria e alla ‘Ndrangheta, l’associazione di stampo mafioso con cui gli uomini del comandante Amato devono misurarsi quasi ogni giorno, mettendo in atto operazioni mirati per contrastare il pizzo e lo spaccio di stupefacenti, la narrazione prosegue con Torino. Le telecamere approderanno nella stazione di San Salvario, il quartiere che sorge tra i portici della stazione ferroviaria e il nobile parco del Valentino. Un’area di confine, in cui i locali più in voga sono circondati da malaffare e povertà: il lato oscuro di una città apparentemente impeccabile, segnato da un intenso traffico di droga e l’aumento delle rapine per strada. Tutte problematiche che i Carabinieri cercano di contrastare tramite sorveglianza delle strade con pattuglie in macchina e uomini in borghese, l’installazione di corner di osservazione mirata e, ovviamente, il contributo dei cittadini. Tutto per pochi, semplici obiettivi: smantellare la piazza di spaccio, arrestare rapinatori e trafficanti e ristabilire l’ordine.

Avamposti – Uomini in prima linea: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale Nove del digitale terrestre e di Sky, il programma è disponibile anche sulla piattaforma Discovery + a pagamento.