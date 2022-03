Anticipazioni Avamposti – Uomini in prima linea, stasera su Nove: cosa sapere sull’ultimo episodio di Avamposti

Avamposti – Uomini in prima linea ritorna questa sera, lunedì 21 marzo 2022, alle 21.25 su Nove. Ideato e condotto da Claudio Camarca e prodotto da Stand by Me, il programma racconta senza filtri la lotta che l’Arma dei carabinieri ingaggia ogni giorno contro la criminalità organizzata nei quartieri più disagiati delle quattro città al centro del racconto: Milano, Reggio Calabria, Catania e Torino.

Attraverso filmati e interviste, Avamposti – Uomini in prima linea fa entrare il pubblico nei rioni e nei sobborghi italiani dove i criminali aggirano la legge e mettono a repentaglio la vita di chi vi abita. A fare i conti con un infinito susseguirsi di reati ci pensano i carabinieri, impegnati a mediare negli scontri tra residenti, a mettere un punto ai traffici illeciti delle narcomafie e a punire i reti dei grandi e piccoli criminali, assicurando ai cittadini protezione e sicurezza. Nel corso dei quattro episodi previsti, le telecamere hanno accompagnato i telespettatori nelle caserme di Milano, Reggio Calabria, Torino e Catania. Realtà complicate dove lavorare con onestà e rettitudine rimane un’impresa difficile.

Nell’ultimo episodio del ciclo, protagonista del racconto è la stazione dei carabinieri di Nesima, poco lontano dalla zona di Librino, a Catania. Ogni giorno, l’avamposto deve fare i conti con la guerra a stampo mafioso che vede contrapposti clan storici di Cosa Nostra come i Santapaola e i Cappello. Soltanto uno dei tasselli di un coacervo di incombenze da gestire e atti di microcriminalità da sanzionare. Tra cui interventi mirati nelle principali piazze di spaccio della zona e indagini approfondite nel mondo delle scommesse sulle corse dei cavalli.

Per fronteggiare questa rete criminale i Carabinieri combattono giorno dopo giorno, con interventi continui e costanti, senza arrendersi e mai da soli. #Avamposti – #UominiInPrimaLinea – lunedì sera alle 21:25 in prima TV sul #NOVE. pic.twitter.com/ktCpAMvYdC — NOVE (@nove) March 19, 2022

Oltre che sul canale 9 del digitale terrestre e sul 45 di Sky, Avamposti – Uomini in prima linea è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web di Nove Tv.