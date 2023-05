Verona, autovelox distrutto da un pensionato: «Ho preso 2 multe, ero arrabbiato»

Per ricostruire i fatti bisogna risalire alla sera del 26 gennaio scorso, quando un uomo, munito di fionda, danneggiò il rilevatore di velocità installato dal Comune di Torri del Benaco, lungo la gardesana orientale nella frazione di Pai. Ciò a cui l’uomo non fece caso, furono le telecamere installate: grazie ai filmati acquisiti dai carabinieri della stazione di Torri del Benaco l’autore del gesto è stato identificato.

Autovelox distrutto da un pensionato

Il pensionato è un 59enne residente in provincia, identificato proprio grazie al lavoro dei carabinieri che hanno passato al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza del Comune di Torri del Benaco, messi a disposizione dalla Polizia Locale. Una volta risaliti alla targa, i militari sono passati all’identificazione dell’intestatario. La Procura della Repubblica di Verona che ha coordinato le indagini, nella persona del Dott. Alberto Sergi, ha poi emesso un decreto di perquisizione nei confronti dell’uomo, grazie al quale i sospetti sono stati confermati.

Trovata la ricevuta dell’acquisto delle sfere d’acciaio

Si trovava ancora all’interno dell’abitazione la ricevuta dell’acquisto di una confezione intera di sfere d’acciaio analoghe a quelle utilizzate per compiere il danneggiamento. L’uomo inoltre non ha negato, tutt’altro, ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di aver agito in un momento d’ira, dovuto alla notifica doppia di due sanzioni per eccesso di velocità rilevate dall’autovelox di Pai. Il 59enne se ne sarebbe pentito subito dopo, quando il danno era ormai fatto. Il pensionato dovrà rispondere dell’accusa di danneggiamento aggravato davanti al Tribunale di Verona.