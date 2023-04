Autostrade, a Pasqua saranno in viaggio 15 milioni di italiani

Roberto Tomasi, l’amministratore delegato di Autostrade, ha dato notizie in vista dei 15 milioni che viaggeranno per il ponte di Pasqua: «Per consentire un traffico regolare sono stati tolti 300 cantieri». Inoltre viene aperto al pubblico il primo Safety Point suggellando la collaborazione con la Polizia stradale.

I 15 milioni di italiani in viaggio per Pasqua e l’inaugurazione del Safety Point

Nel ponte di Pasqua si prevedono 15 milioni di automobilisti in viaggio per le vacanze. La notizia è stata data dall’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, aggiungendo che in questi giorni di vacanza saranno rimossi quasi tutti i 300 cantieri sulla rete Aspi, compresi i 40 ad alto impatto sul traffico. Tomasi ha anche annunciato l’apertura al pubblico di un Safety Point nell’area Casilina Est: si tratta di un punto di ascolto per gli automobilisti e di contatto con la polizia. L’obiettivo di questo strumento? «Per aumentare la nostra sicurezza. Più del 60% degli incidenti mortali si deve a distrazioni al volante o comportamenti che non rispettano le regole stradali» ha dichiarato l’ad di Autostrade. Il primo Safety Point sulla rete autostradale italiana è stato inaugurato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal capo della Polizia Lamberto Giannini nell’area di servizio Casilina est sulla A1 nella zona di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Il capo della polizia Lamberto Giannini ha evidenziato che «c’è stato un abbattimento dei dati di mortalità legati agli incidenti. Dalla Polizia Stradale ci arrivano suggerimenti importanti per migliorare il nostro servizio, come nel caso dei Safety Points».

Rimossi ben 300 cantieri

Tomasi ha detto anche che in occasione di questo ponte di Pasqua saranno rimossi quasi tutti i 300 cantieri sulla rete Aspi compresi i 40 ad alto rischio di provocare traffico: «Stiamo lavorando molto sulla tecnologia. Oggi abbiamo sistemi in sperimentazione che ci permettono di fare una previsione sul traffico. Stiamo sviluppando sistemi di dialogo tra infrastruttura e veicolo. A giugno la prima sperimentazione con guida autonoma, senza pilota a bordo, su un tratto sperimentale del tratto Bologna – Firenze».