Autoguidovie, confermato lo sciopero del 7 ottobre: fasce e orari garantiti

Autoguidovie conferma lo sciopero per domani, 7 ottobre. Lo sciopero partirà alle 08:30 e si concluderà alle 15. Poi, ci sarà un secondo turno, dalle 18 fino a fine turno. Il personale operaio e impegato potrebbe scioperare per l’intero turno di lavoro. Le linee in sub affidamento del gruppo ATM andranno in sciopero dalle 08:45 alle 15 e dalle 18 fino a fine turno. «Per dare una ferma risposta venerdì 7 ottobre si sciopera compatti. La dignità dei lavoratori ha un valore, va difeso ad ogni costo» spiegano i sindacati in un manifesto.

Autoguidovie in sciopero, perché?

I dipendenti sono in sciopero perché chiedono «un contratto integrativo dignitoso, un’organizzazione del lavoro che garantisca la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Scioperiamo perché l’azienda ha ritenuto di non proseguire con noi un confronto più volte ricercato. Inoltre rivendichiamo l’accordo del premio di risultato 2022, l’accordo premiante per la digitalizzazione e il protocollo relazioni industriali». Così spiegano i sindacati.

«Per venerdì 7 ottobre le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl-Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. I bus delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433 potrebbero risentire dello sciopero tra le 8.45 e le 14.59 e tra le 18 e la fine del servizio» scrive l’Atm. In particolare, i disagi riguardano le città di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza.

Gli orari garantiti

Gli orari garantiti sono quelle per raggiungere i luoghi di lavoro da inizio turno fino alle 08:30 e il pomeriggio, dalle 15:01 alle 17:59. Gli operatori potrebbero non partire a ridosso dello sciopero, ma le fasce di garanzia restano valide. Anche il personale di Trenord sciopererà nei giorni successivi ad Autoguidovie, l’8 e il 9 ottobre.

Lo sciopero sarà di 24 ore, dalle 21 dell’8 ottobre alle 21 del 9 ottobre. Dato che il 9 è domenica, non sono indicate fasce di garanzia, che non ci saranno. Per Autoguidovie, invece, sono previste le fasce di garanzia come da normativa vigente.