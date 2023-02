Autogrill, WOW Burger tra i vincitori dei Europe Menu Innovation Award 2022 di NielsenIQ BASES

Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia, è stato insignito di un importante premio all’innovazione: il suo WOW Burger, l’alternativa 100% veggie al classico hamburger, è tra i vincitori della prima edizione dei Europe Menu Innovation Award 2022 di NielsenIQ BASES che certifica le più importanti innovazioni di prodotto a livello europeo.

WOW Burger tra i vincitori dei Europe Menu Innovation Award 2022

WOW Burger, il primo burger 100% plant-based lanciato dal Gruppo, è frutto della creatività della Ricerca e Sviluppo di Autogrill ed è stato realizzato in collaborazione con Garden Gourmet, attraverso l’expertise di Nestlé Professional, e lo chef Simone Salvini. Nasce dall’idea di offrire un’alternativa interessante a tutti coloro che desiderano introdurre più prodotti a base vegetale nella loro alimentazione. Composto da un pane alla curcuma, Sensational Burger Garden Gourmet, fettine fondenti a base di riso integrale germogliato, insalata, pomodoro, un hummus ai piselli e una salsa rosa vegana, WOW Burger è studiato per esaltare al massimo il gusto ed è in linea con le nuove necessità dei consumatori, sempre più alla ricerca di un’alimentazione equilibrata e consapevole.

Il commento dei vertici

Luca D’Alba, General Manager Italy di Autogrill, ha così commentato il riconoscimento: «Siamo molto orgogliosi del premio all’innovazione ricevuto da NielsenIQ BASES, che riafferma la capacità del Gruppo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori. WOW Burger è il risultato di importanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove ricette che uniscono qualità, tradizione e innovazione. Siamo partiti dall’identificazione e dall’analisi di un preciso trend, che può essere sintetizzato con Good for me, good for the planet, riuscendo a tradurlo in una risposta concreta e soddisfacente».

Gli ha fatto eco Alessandro Giudici, Head of Product Innovation & Concept Development Europe & Italy per Autogrill: «L’innovazione di WOW Burger, oltre che dalla scelta di ingredienti 100% veggie, è rappresentata anche dall’attenzione al gusto, che ricorda un hamburger tradizionale, dalla selezione di ingredienti di qualità premium, con i corretti valori nutrizionali, e dalla cura per l’elemento visivo, che cattura immediatamente l’attenzione grazie ai colori e alla consistenza».