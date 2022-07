Autogrill, solidi risultati nel primo semestre 2022: guidance rivista al rialzo

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill SpA ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2022. I ricavi sono stati pari a €1.761,1m, in crescita del 78,0% a cambi costanti (+87,7% a cambi correnti). Grazie al contributo di tutte le regioni e al forte slancio del traffico sia domestico che internazionale, la crescita like for like dei ricavi è stata pari al +77,4% nel primo semestre 2022.

Autogrill approva i risultati raggiunti al 30 giugno 2022

I ricavi del primo semestre 2022 rappresentano circa l’83% di quelli del primo semestre 2019, al

netto delle cessioni effettuate nel periodo. Si registra quindi un’accelerazione rispetto ai ricavi dei

primi 4 mesi del 2022 che rappresentavano circa il 77%. L’EBIT underlying ha raggiunto quota €22,5m nel primo semestre 2022 (rispetto a -€88,8m nel primo semestre 2021), una cifra in miglioramento di circa €111m principalmente grazie a leva operativa, migliore mix di prodotto, adeguata gestione dei prezzi e focus costante sulla produttività e contenimento dei costi.

Quanto al free cash flow, è stato pari a €103,3m nel primo semestre 2022 (-€55,9m nel primo semestre 2021). Il flusso monetario da attività operative è stato 2,5 volte superiore al primo semestre 2021 (€129,5m nel primo semestre 2022; €50,5m nello stesso periodo del 2021), a conferma della solida

performance del business. La Guidance 2022 è stata infine rivista al rialzo alla luce dei solidi risultati raggiunti nella prima parte dell’anno, con ricavi per circa €3,8 miliardi (rispetto a una guidance iniziale di circa €3,7 miliardi) e un free cash flow di circa €200m (rispetto a una guidance iniziale con un range tra €160m e €180m).

Il commento del CEO

Questo il commento del CEO del Gruppo Gianmario Tondato Da Ruos: «Pur in uno scenario ancora caratterizzato da forte incertezza, il Gruppo Autogrill ha mantenuto lo slancio dell’anno scorso anche nel primo semestre del 2022, a riprova della grande resilienza del suo modello di business. Grazie all’eccellente lavoro effettuato su tutte le leve commerciali a nostra disposizione, in un contesto di generale ripresa del traffico siamo stati in grado di registrare un’ottima performance in termini di ricavi, EBIT e generazione di cassa in tutte le regioni e canali, e in particolare per quanto riguarda il Nord America che ha visto nel semestre una crescita dell’80% dei ricavi e un EBIT underlying più che raddoppiato».