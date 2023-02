Autogrill, nel 2022 ricavi pari a 4,1 miliardi: + 50 per cento rispetto al 2021

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) ha esaminato e approvato i dati preliminari dei ricavi consolidati per l’esercizio 2022. I ricavi sono stati pari a 4.148,3 miliardi di euro, in aumento del 50,2 per cento a cambi costanti (+59,7 per cento a cambi correnti) rispetto ai 2.596,8 miliardi del 2021. Il risultato è legato al recupero del traffico aereo internazionale in tutte le aree geografiche principali del Gruppo e all’attivazione delle leve commerciali appropriate per far fronte all’attuale contesto inflazionistico.

I ricavi di Autogrill per l’esercizio 2022

La performance like for like dei ricavi vede un +52,8 per cento, con il contributo di tutte le regioni e di tutti i canali in cui il gruppo opera. Nel 2022 si è registrato un effetto cambi positivo per 165,1 milioni di euro, dovuto principalmente alla svalutazione dell’euro rispetto al dollaro statunitense. Entrando nel dettaglio dei ricavi, quelli del canale Aeroporti sono stati pari a 2.791,9 milioni di euro (+95,6 e +77,5 per cento a cambi costanti), quelli del canale Autostrade a 1.061,8 milioni (+5,9 e +4,2 per cento) mentre i ricavi degli altri canali ammontano a 294,6 milioni (+76 e +73,1 per cento). I ricavi del 2022 rappresentano circa l’88 per cento di quanto riportato nel 2019, al netto delle cessioni effettuate nel periodo e a cambi costanti.

Nuovi contratti e rinnovi

I nuovi contratti vinti e i rinnovi ammontano complessivamente a circa 3,4 miliardi di euro, con una durata media di circa 6 anni. Nello specifico, i rinnovi valgono circa 2,2 miliardi (è incluso il rinnovo dei contratti negli aeroporti di Fort Mayers, Miami, Honolulu e Arlanda) mentre i nuovi contratti circa 1,3 miliardi (inclusi quelli vinti negli aeroporti di Roma Fiumicino, Salt Lake City, Bangalore e Doha). Il contributo positivo delle nuove aperture negli aeroporti in Nord America (Memphis, Boston, Salt Lake City e Baltimora) è stato in parte compensato dall’uscita dalle location non strategiche in tutte le aree geografiche. I risultati definitivi saranno approvati il 9 marzo prossimo.