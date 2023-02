Autogrill, Paolo Roverato Amministratore Delegato e Bruno Chiomento Presidente

Facendo seguito alle delibere del 30 gennaio 2023, comunicate al mercato in pari data, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. si è riunito nuovamente oggi e ha preso atto che, a seguito del perfezionamento in data 3 febbraio u.s. del trasferimento a Dufry AG (“Dufry”) della partecipazione precedentemente detenuta da Edizione S.p.A. (tramite Schema Beta S.p.A.) nel capitale sociale di Autogrill (“Trasferimento”), la nomina dei nuovi amministratori Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol Espel è diventata efficace in pari data.

Autogrill, nominati il Presidente e l’Amministratore Delegato

In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 11 amministratori indipendenti (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) e 2 membri non indipendenti (Xavier Rossinyol Espel e Paolo Roverato).

Il Consiglio ha nominato Paolo Roverato Amministratore Delegato e Bruno Chiomento Presidente indipendente di Autogrill.

Bruno Chiomento è stato nominato membro del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance, del Comitato Risorse Umane e del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Marella Moretti è stata nominata Presidente del Comitato Risorse Umane. Xavier Rossinyol è stato nominato Presidente del Comitato Strategia e Sostenibilità.

La composizione dei Comitati

Il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance risulta così composto: Rosalba Casiraghi (Presidente), Francesco Umile Chiappetta e Bruno Chiomento. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate risulta così composto: Francesco Umile Chiappetta (Coordinatore), Ernesto Albanese e Bruno Chiomento. Il Comitato Risorse Umane risulta così composto: Marella Moretti (Presidente), Bruno Chiomento e Maria Pierdicchi. Il Comitato Strategia e Sostenibilità è ora così composto: Xavier Rossinyol (Presidente), Ernesto Albanese e Barbara Cominelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine preso atto che – a decorrere dal perfezionamento del Trasferimento – Dufry esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’ art. 2497 e ss. del Codice Civile italiano nei confronti di Autogrill e pertanto, con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha deliberato di modificare conseguentemente la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.