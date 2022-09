Autogrill, le nuove nomine di Massimiliano Santoro e Luca D’Alba

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., riunitosi giovedì 29 settembre 2022, ha approvato la designazione di Massimiliano Santoro quale Chief Executive Officer della Business Unit Europe e Luca D’Alba quale General Manager con responsabilità sulle attività commerciali Europa e sulle attività operative Italia.

Autogrill, le nuove nomine di Santoro e D’Alba

Massimiliano Santoro, laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato la sua carriera svolgendo la professione di avvocato. Entrato in Autogrill nel 2017 con il ruolo di Direttore Affari Legali in Italia, è stato poi nominato Group Public Affairs Director e responsabile Business Development per tutti i paesi europei.

Luca D’Alba, laureato in Giurisprudenza all’Università di Ferrara, ha fatto il suo ingresso nel Gruppo nel 2014 in qualità di Retail, Purchasing and Logistic Director, assumendo nel 2017 la carica di Direttore Commerciale Europe & Italy. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing e Acquisti in primarie società del settore retail.

Queste le dichiarazioni di Gianmario Tondato Da Ruos, CEO di Autogrill: «Auguro buon lavoro a Massimiliano Santoro, a Luca D’Alba e a tutto il team. Questa nuova squadra, forte, coesa e con una leadership in continuità, sarà in grado di guidare l’Azienda per raggiungere e ottenere risultati sempre più importanti in un momento di profonda trasformazione per il Gruppo».