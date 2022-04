Autogrill e Cometa per un progetto artistico nel cuore dell’aeroporto di Linate

A partire da oggi mercoledì 6 aprile i viaggiatori in transito nell’aeroporto milanese di Linate potranno ammirare un’opera artistica ispirata al Duomo, simbolo della città. Si tratta dell’installazione realizzata per Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, da Cometa, realtà impegnata nell’accoglienza e nella formazione di ragazzi che vivono condizioni sociali difficili, all’interno della Food Court con cui Autogrill è presente nello scalo. L’installazione è stata realizzata dai ragazzi della cooperativa sociale Contrada degli Artigiani di Cometa, accompagnati da maestri artigiani che ogni giorno insegnano loro le tecniche degli antichi mestieri e a scoprire il valore del lavoro manuale. Insieme hanno disegnato e prodotto una parete scultorea in ottone e frammenti di vetro retro-illuminati che brillano come “gemme”: un richiamo al segno grafico dello storico marchio Motta e alle guglie gotiche che si affacciano su Piazza Duomo, simbolo di Milano e del suo city airport.

L’opera si trova al secondo piano nello spazio destinato al concept Caffè Motta

«Per la Food Court di Linate volevamo un’opera d’arte che parlasse a tutti i viaggiatori, in particolare ai milanesi richiamando il Duomo, simbolo di Milano nel mondo», ha spiegato Andrea Cipolloni, CEO Europe – Italy di Autogrill. «Per realizzarla abbiamo chiesto l’aiuto di Cometa e dei ragazzi della Contrada degli Artigiani che hanno dimostrato ancora una volta l’eccellenza del loro lavoro. Una collaborazione, quella con Cometa, che prosegue nell’ottica della valorizzazione dei giovani e della loro formazione attraverso l’acquisizione di competenze specialistiche». L’opera è visibile, una volta superati i controlli di sicurezza, al secondo piano nello spazio destinato al concept Caffè Motta, situato nel mezzanino che affaccia sulla piazza centrale della Nuova Linate, il luogo più significativo e iconico di Linate post restyling. L’occasione è il completamento della Food Court Autogrill inaugurata nel 2021 all’interno dell’aeroporto, che include i concept Caffè Motta, Saporè, regno di Renato Bosco, lo chef veronese celebre per la sua sperimentazione sulla pizza, e che si amplierà ulteriormente con la prossima apertura di Temakinho, il locale specializzato in cucina nippobrasiliana, il primo in aeroporto.

Il progetto è stato promosso da Autogrill in collaborazione con Sea Aeroporti di Milano

Il progetto è stato promosso da Autogrill in collaborazione con SEA Aeroporti di Milano, con l’obiettivo di sostenere le attività di Cometa e darne visibilità in un luogo come l’aeroporto di Linate, nel cuore della metropoli milanese, importante punto di riferimento per chi viaggia. La partnership tra Autogrill e Cometa ha avuto inizio nel 2020 in occasione dell’intervento di ricostruzione conservativa del punto vendita Autogrill 1958 di Villoresi Ovest, sulla A9, per il quale Cometa, con la sua Contrada degli Artigiani, ha realizzato il grande tavolo in legno di barrique posizionato al centro del ristorante, sotto il lampadario storico, e un’intera parete recuperando nell’ottica della sostenibilità il legno di barrique.