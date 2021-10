Già partner in diverse iniziative commerciali, Autogrill e Coca-Cola uniscono di nuovo le forze con “Leaders on the move”, innovativo progetto dedicato alla formazione dei propri dipendenti: il programma interaziendale, della durata di un anno, punta allo sviluppo di numerose competenze oltre che all’arricchimento del bagaglio professionale dei partecipanti attraverso la realizzazione di due business case, uno commerciale e l’altro incentrato sulla sostenibilità, valore chiave per le due realtà.

Un programma unico nel suo genere

Sviluppato con la collaborazione di Challenge Network, “Leaders on the move” ha preso il via il 30 settembre e continuerà in un viaggio composto da differenti tappe che condurrà i talent di Autogrill e Coca-Cola all’interno di aziende di successo del settore retail, con l’obiettivo di approfondire le loro conoscenze e i trend legati al mercato, tramite esperienze e testimonianze uniche. In particolare, ogni risorsa sarà incoraggiata ad aprirsi all’innovazione e al cambiamento, a sperimentare le migliori pratiche nella gestione del settore e a mettere in gioco le proprie competenze, grazie anche al dialogo con gli altri attori in gioco. «”Leaders on the Move” è un’attività formativa pensata, progettata e implementata insieme a Coca-Cola nella convinzione che l’apprendimento avvenga proprio attraverso la contaminazione di idee e persone diverse», ha dichiarato Gabriele Belsito, HRD Autogrill Europe & Italia: «Questo percorso formativo, che reputiamo di alto valore perché strutturato come un vero e proprio Executive MBA, è il frutto del lavoro congiunto di due team HR di altrettante realtà differenti e questo lo rende un esempio unico nel suo genere».

Uno sguardo verso il futuro

«Siamo impegnati da tempo in percorsi di accelerazione dedicati ai nostri talenti che manifestano il desiderio di crescere in azienda ricoprendo ruoli più complessi. Grazie alla collaborazione con Autogrill e all’esperienza delle sue persone possiamo portare questo impegno al livello successivo», ha aggiunto Emiliano Maria Cappuccitti, HRD di Coca-Cola HBC Italia: «”Leaders on the move” ci permette sia di offrire ai colleghi un’esperienza esclusiva in termini di sviluppo, sia di accelerare sull’innovazione proiettando l’azienda verso il futuro, grazie al lavoro a stretto contatto con i nostri partner di business».

Le aziende partner del progetto

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 30 Paesi con oltre 31 mila dipendenti, ha 3.800 punti vendita in circa 950 location e gestisce, direttamente o in licenza, un portafoglio di oltre 300 marchi. Coca-Cola HBC Italia, che impiega circa 2 mila dipendenti e opera in cinque stabilimenti, è il principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company nel nostro Paese.