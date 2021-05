Autogrill fa (sempre più) scalo a Bali

Presente in trenta Paesi di quattro continenti, in circa 950 location, il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Tramite la propria controllata HMSHost International, sbarca (o meglio atterra) anche all’aeroporto internazionale I Gusti Ngurah Rai di Bali. Consolidando la propria presenza all’estero, Autogrill si è, infatti, aggiudicata un nuovo contratto in Indonesia che prevede l’apertura di cinque locali nello scalo di Tuban, a 13 km da Denpasar.

I nuovi brand per lo Ngurah Rai

Grazie a questo accordo, che, secondo le stime, porterà oltre 59 milioni di ricavi in cinque anni, l’offerta di ristorazione all’interno dell’aeroporto Ngurah Rai si arricchirà di concept innovativi che andranno a soddisfare le necessità di una clientela diversificata. A brand noti come Sisterfields, conosciuto per il cibo contemporaneo e in stile brunch australiano, se ne aggiungeranno altri creati su misura da HMSHost per la location, tra cui il chiosco Espresso Bar e FRESH, declinazione “balinese” dei negozi VIT, particolarmente apprezzati per i succhi e i frullati spremuti a freddo.

Presente a Bali dal 2013

Operativo all’aeroporto di Bali dal 2013 anche con il food market Little Eats e il ristorante di cucine asiatiche Two Dragons, a livello globale il Gruppo Autogrill gestisce circa 3.800 punti vendita, con un portafoglio di oltre 300 marchi. La controllata HMSHost è attiva in oltre 120 aeroporti tra Stati Uniti, Canada, Europa, Asia e Oceania. Adesso si aggiunge un nuovo accordo, che ne rafforza la leadership mondiale, in uno scalo tra l’altro decisamente apprezzato dai viaggiatori. Con flusso di passeggeri tra i 15 e i 25 milioni, l’aeroporto Ngurah Rai di Bali è stato premiato come Best Airport in Asia Pacific, Best Customer Service in Asia Pacific e Best Infrastructure and Facilitation in Asia Pacific dalla ricerca Airport Service Quality dell’Airports Council International.