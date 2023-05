Pontremoli, autobus fuori strada: feriti l’autista e alcuni ragazzi

L’incidente è avvenuto in provincia di Massa Carrara, dove un pullman, con a bordo venti studenti delle scuole superiori, è finito fuori strada all’altezza del comune di Zeri, sulla strada provinciale 37. Secondo le prime informazioni, nessuno degli studenti è in pericolo di vita, mentre in diciannove hanno riportato delle contusioni. Non si può dire lo stesso dell’autista, ferito in maniera più grave. L’uomo è rimasto cosciente per tutte le operazioni di soccorso. Un ragazzo con diversi traumi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello (Pisa), mentre una donna e un altro ragazzino sono stati portati con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco all’ospedale di Massa.

Autobus finito in una scarpata a Pontremoli

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, unitamente a diverse squadre più due elicotteri, di cui uno proveniente da Genova e uno da Cecina, mentre il 118 ha inviato alcune ambulanze. E’ giunto sul luogo anche il sindaco di Zeri, Christian Petacchi. Resta ora da capire che cosa abbia provocato lo sbandamento e l’uscita di strada del mezzo, finito in una scarpata. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. L’autobus è di Autolinee Toscane.

Difficili i soccorsi a causa della zona impervia

Per raggiungere il punto esatto in cui si è fermato il pullman, in località Tecchia Rossa, a metà strada tra le città di Pontremoli e Zeri, è stato chiamato, oltre ai vari mezzi di soccorso, anche il Soccorso Alpino. Tutti gli studenti sono usciti dai finestrini, mentre l’autista è stato liberato dai vigili del fuoco. L’incidente si è verificato poco dopo l’uscita da scuola. A causa dell’incidente, la provinciale 37 è stata chiusa per permettere i soccorsi.